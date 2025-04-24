Праймериз «Единой России»: как отбирают кандидатов на выборы

Праймериз «Единой России»: как отбирают кандидатов на выборыИстория и особенности предварительного голосования
Праймериз (с англ. primary elections – «первичные выборы») – это процедура отбора кандидатов, которые будут представлять партию на выборах. Система получила наибольшую популярность в США, где под этим термином подразумевается не только само предварительное голосование, но и весь комплекс партийных мероприятий по утверждению кандидатов.
В РФ праймериз проводит только «Единая Россия». В отличие от США, где правила предварительного голосования регулируются законодательством штатов, здесь оно определяется исключительно внутрипартийными регламентами. Как указано на сайте партии, цель проведения праймериз заключается в том, чтобы обеспечить проведение конкурентных, открытых и легитимных выборов.
Модели праймериз
Первая модель – максимально открытая. Выборщиком может стать любой избиратель, проживающий на территории соответствующего округа.
Вторая модель отличается тем, что выборщики должны предварительно зарегистрироваться на голосование.
Третья модель предусматривает, что список выборщиков формируются пополам из представителей общественных организаций и членов партии.
Наконец, четвертая модель предполагает формирование списка выборщиков исключительно из членов партии.
Формы голосования
Праймериз «Единой России» проводятся в нескольких форматах. Ранее основным способом голосования был очный. Он проходил на специально организованных избирательных участках. С 2020 г. была введена возможность онлайн-голосования, в рамках которого верификация выборщиков осуществляется через портал «Госуслуги». Сейчас электронное предварительное голосование является основной формой праймериз.
История праймериз «Единой России»
В 2007 г. партия впервые провела праймериз перед выборами в Госдуму. Их результаты не были обязательными к исполнению. Претендентами стали 1246 человек, а голосовали за них только члены политсоветов местных партийных отделений (около 2000 человек).
В 2009 г. «Единая Россия» организовала праймериз одновременно во всех регионах и муниципалитетах страны, где предстояли выборы, – от Тульской области до Москвы и Грозного. Тогда же проведение предварительного голосования было официально закреплено в пункте 8.1 Устава партии.
В 2011 г. в праймериз перед выборами в Госдуму приняли участие около 4500 кандидатов. 230 000 граждан голосовали на 816 площадках, где проходили дебаты и презентации программ.
В 2016 г. «Единая Россия» снова провела масштабные праймериз перед выборами в Госдуму. На них заявились 3260 претендентов, включая 1437 беспартийных. К моменту голосования в бюллетенях остался только 2781 кандидат.
В 2020 г. из-за пандемии коронавируса впервые было доступно онлайн-голосование.
В 2021 г. электронное предварительное голосование перед выборами в Госдуму использовалось уже в 43 регионах. В остальных применялась смешанная форма.
С 2023 г. праймериз проводятся преимущественно онлайн.
С 2024 г. «Единая Россия» ввела преференции для участников спецоперации: результат каждого из них автоматически увеличивается на 25%.