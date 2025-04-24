Праймериз «Единой России»: как отбирают кандидатов на выборы

Праймериз (с англ. primary elections – «первичные выборы») – это процедура отбора кандидатов, которые будут представлять партию на выборах. Система получила наибольшую популярность в США, где под этим термином подразумевается не только само предварительное голосование, но и весь комплекс партийных мероприятий по утверждению кандидатов.