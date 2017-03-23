Три российских венчурных фонда поверили в виртуализацию сетевой инфраструктуры

Венчурный фонд АФК «Система» Sistema VC, фонды Almaz Capital и Maxfield Сapital и провайдер Telefonica вложили $2 млн в стартап NFWare c российскими корнями, говоритcя в сообщении Sistema VC. Представители Almaz Capital, Maxfield Сapital и NFWare подтвердили «Ведомостям» инвестицию, представитель Telefonica к моменту публикации на запрос не ответил.

Стартап разрабатывает софт для виртуализации сетевой инфраструктуры. Он позволяет обрабатывать трафик на общедоступных серверах так же быстро, как и дорогом специализированном оборудовании, говорится в сообщении Sistema VC. Именно виртуализация станет основной для построения следующего поколения сетей 5G и интернета вещей, уверен основатель стартапа Александр Бриткин.

Из-за роста объема трафик телеком-операторы и интернет-компании вынуждены постоянно увеличивать мощность своих сетей, а решение NFWare позволяет сокращать издержки, приводятся в сообщении фонда слова его президента Алексея Каткова.

Их продуктами уже пользуется Mail.Ru Group. По словам представителя компании, импортные аналоги существуют, но они более дороги. «Ростелеком» также тестировал продукты компании в своей лаборатории, но до закупок дело не дошло, сообщил представитель оператора.

Они не раскрывают приобретенные доли в стартапе и суммы инвестиций каждого из фондов. Для Almaz, Maxfield и Telefonica это повторые инвестиции в стартап, сумма первоначальных инвестиций также не раскрывается. Ведущим инвестором в этом раунде выступил Sistema VC.

Sistema VC, фонды Almaz Capital и Maxfield Сapital - венчурные фонды с российскими корнями.

Sistema VC c целевым капиталом в 10 млрд руб. вкладывается в проекты в области интернета вещей, искусственного интеллекта и машинного обучения, рекламных и финансовых технологий. NFWare - седьмая инвестиция фонда. В начале февраля стало известно, что Сбербанк и компания «Магинвест» председателя совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктора Рашникова вложили 2 млрд руб. в капитал фонда в обмен на совокупную долю в его 20%.

Almaz Capital — венчурный фонд под управлением Александра Галицкого с капиталом более $250 млн. Инвестирует в стартапы и зрелые компании, работающие в сферах программного обеспечения, интернета и hardware, мобильных технологий, медиа и телекоммуникаций. Среди инвесторов фонда Cisco, Европейский банк реконструкции и развития и Международная финансовая корпорация. Партнер Almaz по инвестиции в российского разработчика программного обеспечения - венчурный фонда Maxfield Capital c капиталом в $100 млн, основанный при участии структур Виктора Вексельберга.