Демонтаж воздушных линий в Москве нарушает закон

Требования московских властей демонтировать воздушные линии связи нарушают права абонентов на получение услуг связи. Это следует из информационного письма, направленного прокуратурой Северного административного округа (САО) Москвы в префектуру этого округа (с ним ознакомились «Ведомости»). Его содержание подтвердили источники, близкие к трем московским операторам.

Такое информационное письмо действительно отправлялось, сообщил сотрудник правоохранительных органов.

Поводом для прокурорской проверки стали, в частности, обращения «Ростелекома», «Вымпелкома» и «Комкора», говорится в письме. Операторы сочли, что предписания демонтировать воздушные кабели, выданные управляющим компаниям Мосжилинспекцией, нарушают их права. По мнению прокуратуры, действия Мосжилинспекции направлены не на устранение нарушений жилищного законодательства, а являются вмешательством в правоотношения провайдеров и абонентов. Демонтаж воздушных линий может нарушить права жильцов на получение услуг связи, следует из документа. В своем письме прокуратура просит администрацию САО довести его содержание до управляющих компаний, чтобы предотвратить неправомерный демонтаж проводов.

В префектуре САО не подтвердили получение письма. В феврале 2017 г. ее руководство объявило о планах сноса воздушных линий. По ее подсчетам, 549 воздушных линий расположены на крышах домов округа незаконно.

«Акадо» действительно обращалась в прокуратуру и письмо в префектуру САО – реакция на это, отмечает директор по эксплуатации компании Михаил Медриш. Проявление активности со стороны префектур и управляющих компаний, связанной с демонтажем, есть и в других округах, напоминает он.

Что делать с воздушными кабелями, московские чиновники и операторы обсуждают не первый год. Перенос кабелей под землю, в частности, предусмотрен московской программой благоустройства «Моя улица», по которой должно быть реконструировано 4000 столичных улиц. В прошлом году дело дошло до принудительного демонтажа кабелей с нескольких десятков московских домов: по представлению Мосжилинспекции их ликвидировали управляющие компании.

Согласно Жилищному кодексу фасады, кровли, лифтовые и вентиляционные шахты многоквартирных домов отнесены к общей долевой собственности, использовать которую можно только по решению собственников помещений, принятому на общем собрании, объясняли ранее ситуацию представители Мосжилинспекции. Их бесконтрольное, ненадлежащее использование приводит не только к его порче, но и может повлечь за собой причинение вреда жизни и здоровью граждан, говорилось в сообщении, выпущенном ведомством.

В марте 2017 г. проверку законности демонтажа воздушных линий связи по жалобе Ассоциации компаний связи (АКС) начала Федеральная антимонопольная служба (ФАС). В Москве созданы неравные конкурентные условия для операторов, имеющих и не имеющих доступ в канализацию, в которую следует переносить воздушные линии связи, говорится в жалобе.

То, что в ситуацию с демонтажем воздушных линий вмешалась прокуратура, - отличная новость для рынка и демонстрация того, что законы все-таки работают, отмечает гендиректор «Искрателекома» Алхас Мирзабеков. Перевод воздушных линий в подземное исполнение крайне затратное мероприятие - строительство 1 км канализации в Москве стоит около 200 000 руб., посчитал он. Аренда 1 м канализации в Москве сейчас стоит в среднем 6 руб. в месяц: такая ставка завышена в 2-3 раза, говорит Мирзабеков. При этом с операторами не обсуждались компенсации за перенос воздушных линий в канализацию.

«Ростелеком», у которого из-за незаконных обрезов проводов в Москве в прошлом году без связи остались более 100 000 абонентов, согласен с доводами прокуратуры, говорит его представитель Олег Тарасов. Он надеется, что рабочая группа при департаменте информационных технологий (ДИТ) Москвы, созданная по инициативе ФАС, найдет решение, устраивающее и операторов, и чиновников. Тарасов уверен, что правительство Москвы будет соблюдать закон о связи, по которому инициатор переноса линий связи должен компенсировать операторам затраты, «о чем и напомнила прокуратура».

Представитель «Вымпелкома» отказался от комментариев. По словам источника, близкого к компании, «Вымпелком» согласен с тем, что до решительных действий по демонтажу воздушных линий необходимо выработать решение вместе с операторами.