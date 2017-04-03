«Ростелеком» использует дроны для создания электронных карт

«Ростелеком» объявил закупку на поставку и обслуживание беспилотных летательных аппаратов для белгородского филиала на общую сумму 19,6 млн руб., говорится на сайте оператора. Беспилотники самолетного типа, которые планирует закупать компания, нужны для инвентаризации сельскохозяйственных угодий, создания электронных карт полей и кадастров, мониторинга техники. Могут они применяться и для экологического мониторинга, геодезии (создания топографических планов), мониторинга лесов и водного хозяйства, охраны природы, говорится в материалах закупки. Помимо самих аппаратов поставщик должен будет обеспечить и весь необходимый оператору софт.

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