«Живой журнал» возложил на блогеров ответственность за чужие комментарии

Сегодня, 4 апреля, популярный блогхостинг «Живой журнал» (ЖЖ, Livejournal) изменил пользовательское соглашение. Этот документ регулирует отношения между администрацией сервиса и его пользователями, его условия обязаны принять все подписчики сервиса – иначе им будет отказано в регистрации. Изменения в соглашении могут быть связаны с переездом ЖЖ в Россию: владелец сервиса – компания Rambler & Co Александра Мамута перевела ЖЖ под управление российской ООО «СУП медиа» (тоже входит в холдинг), писал «Коммерсантъ». Ранее блогхостинг управлялся американской LiveJournal Inc.

В новом пользовательском соглашении появились существенные изменения. Например, ЖЖ прямым текстом возложил ответственность за комментарии третьих лиц на самих блогеров. «Пользователь, разместивший в блоге комментарий, и пользователь, ведущий такой блог, несут субсидиарную ответственность в отношении такого комментария», - говорится в документе. Такую же ответственность несут владельцы сообществ в ЖЖ за комментарии пользователей в этих сообществах.

«Ведомости» изучили пользовательские соглашения сервисов Mail.ru, «В контакте», Facebook, «Яндекса». Все они снимают с себя ответственность за контент, который размещают их пользователи. Но ни одна из компаний жестко не прописывает субсидиарную ответственность пользователей за чужие комментарии. Представители «Яндекса» и Mail.ru Group говорят, что не планируют менять соглашения. Представитель Facebook пока не ответил на запрос.

«Суть пользовательского соглашения не изменилась, в нем и раньше был прописан отказ об ответственности за действия третьих лиц», – говорит представитель Rambler & Co Матвей Алексеев. «В новой версии соглашения формулировки стали более четкими – мы считаем, что в таком виде они больше соответствуют российскому законодательству», – добавил он, не раскрывая деталей.

Ответственность владельцев сайтов за размещенную информацию – новация последних лет. В частности, ответственность предусмотрена за публикацию экстремистской информации, призывов к массовым беспорядкам, оправдания терроризма, призывов к суициду и др. Если информация признается незаконной, сайт может быть заблокирован на территории России, а его владелец привлечен к ответственности – в зависимости от характера нарушения. Если сайт зарегистрирован как СМИ, то действует другой механизм: сначала изданию выносит предупреждение Роскомнадзор и требует удалить информацию, а если это не сделано, то СМИ привлекается к ответственности.

Агитация не пройдет​ Новое соглашение запрещает блогерам размещать рекламу и политическую агитацию, если это не согласовано с администрацией сервиса. Впрочем, аналогичный запрет на размещение политической рекламы содержится, например, в пользовательском соглашении «В контакте»

Соглашение ЖЖ также постоянно напоминает, что законодательство обязывает сервис хранить данные пользователей и передавать их уполномоченным органам по их запросу.

По сути, ЖЖ подстраховывается и хочет прямо показать суду, что ответственность должен нести не владелец сервиса, а пользователи, объясняет замдиректора Координационного центра национального домена сети интернет по юридическим вопросам Сергей Копылов. Пользовательское соглашение, по его словам, является публичной офертой и его положения имеют юридическую силу в суде. Если в соглашении ответственность пользователя прямо не прописана, то в случае иска (например, о клевете) решение о том, ответственен ли блогер за чужие комментарии в своем блоге, остается на усмотрение суда. Пользовательское же соглашение ЖЖ подсказывает суду, какое решение тот может принять, не обременяясь поиском комментатора, резюмирует Копылов.

ЖЖ решил очевидным образом донести до своих пользователей, что они блогеры: по недавно принятому закону именно блогер несет ответственность за любую информацию, которая размещается в его блоге, говорит источник в одной из интернет-компаний. Другое дело, что по закону популярным блогером признается тот, чей блог посещает не менее 3000 человек в сутки, а ЖЖ к таковым отнес всех, добавляет собеседник «Ведомостей».