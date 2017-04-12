Две трети интернет-пользователей слушают музыку через стриминговые сервисы

62% пользователей во всем мире слушает музыку через сервисы потоковой музыки (стриминг) вроде Spotify и Apple Music, следует из данных аналитической компании GlobalWebIndex за IV квартал 2016 г. Однако платит за такие сервисы всего 13% пользователей. Аналитики сделали такой вывод, опросив 56 767 пользователей сети в возрасте 16-64 лет.

Больше всего стриминговые сервисы популярны у аудитории 16-24 лет и 25-34 лет: их использует 70% опрошенных. Среди них же самая высокая доля платящих – около 14%. Среди аудитории в возрасте 35-44 лет потоковые сервисы использует 60%, а платит за них – 11%. Среди людей 45-54 лет стримингом пользуется 45% опрошенных, а платят – около 7%.

Стриминговые сервисы позволяют слушать музыку онлайн, а также скачивать треки на мобильные устройства и компьютеры. Отличительная особенность таких сервисов – подписка: пользователи получают доступ к полному музыкальному каталогу за ежемесячную абонентскую плату. Все сервисы такого рода продают подписку, но самый популярный из них – Spotify – работает еще и по рекламной модели. У Spotify около 100 млн зарегистрированных пользователей, из них платят за подписку – 50 млн. У главного конкурента – Apple Music – около 20 млн платных подписчиков (рекламной модели у Apple нет).

Стриминг – самый динамичный сегмент музыкального рынка, он растет на десятки процентов в год, тогда как продажи отдельных треков и альбомов через магазины вроде iTunes и Google Play падают. Например, в 2016 г. доходы музыкальной индустрии США (самой крупной в мире) от подписки на стриминговые сервисы выросли на 114% до $2,5 млрд., подсчитывала недавно Американская ассоциация звукозаписывающей индустрии (RIAA). Тогда как продажи треков и альбомов упали на 22% до $1,8 млрд., продажи музыки на физических носителях (CD, DVD) снизились на 16% до $1,7 млрд.

Стриминг стал драйвером роста всей индустрии, он помог ей достичь лучших показателей с 1998 г., говорится в отчете RIAA. Вся выручка от стриминга в США в 2016 г. (как от подписки, так и от рекламы) выросла на 68% до $3,9 млрд. При этом продажи музыки по рекламной модели росли медленнее – на 25,8% до $469 млн.

Всего за пять лет доля стриминга в общем пироге американского музыкального рынка выросла с 9% в 2011 г. до 51% в 2016 г.: этот тип распространения музыки впервые занял в прошлом году больше половины всего рынка, следует из данных RIAA.