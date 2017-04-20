Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4306 от 20.04.2017 под заголовком: Средний бизнес идет в «Ростелеком»

Президент «Ростелекома» нашел уже второго заместителя в направлении среднего бизнеса банка ВТБ

Осеевский курировал его в ВТБ
Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский пригласил в компанию бывших коллег из ВТБ
Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский пригласил в компанию бывших коллег из ВТБ
А. Гордеев / Ведомости

Бывший топ-менеджер ВТБ Анна Шумейко назначена вице-президентом и руководителем аппарата президента «Ростелекома», говорится в сообщении госоператора. Новый вице-президент «Ростелекома» с 2008 г. занимала в группе ВТБ пост советника заместителя президента – председателя правления, а затем была назначена на должность вице-президента – начальника управления развития и координации среднего бизнеса.

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