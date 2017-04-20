Персональные технологии Статья опубликована в № 4306 от 20.04.2017 под заголовком: Facebook выбирает реальности Facebook обещает открыть разработчикам инструменты дополненной реальности Для создания собственных масок, фильтров и других эффектов 20 апреля 01:05 Олег Сальманов / Ведомости {{fb}} {{vk}} {{twitter}} Facebook делает ставку на дополненную реальность Noah Berger / AP Люди смотрят на дополненную реальность и думают: окей, это забавно, это примитивно, это ровно то, чем сегодня любят заниматься дети, но мы видим в этом начало платформы, цитирует гендиректора Facebook Марка Цукерберга The Wall Street Journal (WSJ). Я уже подписчик. ВойтиПолная версия доступна только подписчикамПодписка на бумажную газету и другие тарифыПодписка на «Ведомости» — это:Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитикеВозможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)Всегда свежий номер в разделе «Газета»Ежедневный e-mail с анонсами важных материаловУчастие в обсуждении материалов на сайтеNEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)NEW подарки и скидки от наших партнеров