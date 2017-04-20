Персональные технологии
Статья опубликована в № 4306 от 20.04.2017 под заголовком: Facebook выбирает реальности

Facebook обещает открыть разработчикам инструменты дополненной реальности

Для создания собственных масок, фильтров и других эффектов
Facebook делает ставку на дополненную реальность
Facebook делает ставку на дополненную реальность
Noah Berger / AP

Люди смотрят на дополненную реальность и думают: окей, это забавно, это примитивно, это ровно то, чем сегодня любят заниматься дети, но мы видим в этом начало платформы, цитирует гендиректора Facebook Марка Цукерберга The Wall Street Journal (WSJ).

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике