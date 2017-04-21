ИТ-бизнес
Статья опубликована в № 4307 от 21.04.2017 под заголовком: «Роснано» идет в карьер

Российско-казахстанский фонд «Роснано» инвестирует в разработчика софта для автоматизации карьеров

Резидент «Сколково» привлек 400 млн рублей
Около 40% пойдет на международную экспансию традиционного бизнеса «ВИСТ групп» – разработки и внедрения IT-систем диспетчеризации горнодобывающей промышленности
Около 40% пойдет на международную экспансию традиционного бизнеса «ВИСТ групп» – разработки и внедрения IT-систем диспетчеризации горнодобывающей промышленности
Sanjit Das / Bloomberg

Разработчик промышленного софта «ВИСТ групп» привлек 400 млн руб. от Российско-казахстанского фонда нанотехнологий. О сделке «Ведомостям» сообщил представитель фонда «Сколково» («ВИСТ групп» является его резидентом) и подтвердили директор по стратегии «ВИСТ групп» Алексей Владимиров и партнер фонда I2BF Александр Корчевский.

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