Российско-казахстанский фонд «Роснано» инвестирует в разработчика софта для автоматизации карьеров

Около 40% пойдет на международную экспансию традиционного бизнеса «ВИСТ групп» – разработки и внедрения IT-систем диспетчеризации горнодобывающей промышленности

Статья опубликована в № 4307 от 21.04.2017 под заголовком: «Роснано» идет в карьер

Разработчик промышленного софта «ВИСТ групп» привлек 400 млн руб. от Российско-казахстанского фонда нанотехнологий. О сделке «Ведомостям» сообщил представитель фонда «Сколково» («ВИСТ групп» является его резидентом) и подтвердили директор по стратегии «ВИСТ групп» Алексей Владимиров и партнер фонда I2BF Александр Корчевский.