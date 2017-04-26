Проект закона о почтовой связи застрял между правительством и Минкомсвязи

Без него «Почте России» будет крайне сложно развиваться

Статья опубликована в № 4310 от 26.04.2017 под заголовком: Почтовый закон потерялся

Правительство тормозит принятие нового закона о почтовой связи, сообщил во вторник председатель Профсоюза работников связи Анатолий Назейкин. Чтобы этот закон был принят, видимо, нужно дождаться смены правительства, сетует он.