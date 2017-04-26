Телекоммуникации Статья опубликована в № 4310 от 26.04.2017 под заголовком: Почтовый закон потерялся Проект закона о почтовой связи застрял между правительством и Минкомсвязи Без него «Почте России» будет крайне сложно развиваться 26 апреля 01:17 Олег Сальманов, Павел Кантышев / Ведомости {{fb}} {{vk}} {{twitter}} Почта ждет новый закон Андрей Гордеев / Ведомости Правительство тормозит принятие нового закона о почтовой связи, сообщил во вторник председатель Профсоюза работников связи Анатолий Назейкин. Чтобы этот закон был принят, видимо, нужно дождаться смены правительства, сетует он. Я уже подписчик. ВойтиПолная версия доступна только подписчикамПодписка на бумажную газету и другие тарифыПодписка на «Ведомости» — это:Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитикеВозможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)Всегда свежий номер в разделе «Газета»Ежедневный e-mail с анонсами важных материаловУчастие в обсуждении материалов на сайтеNEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)NEW подарки и скидки от наших партнеров