Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4310 от 26.04.2017 под заголовком: Почтовый закон потерялся

Проект закона о почтовой связи застрял между правительством и Минкомсвязи

Без него «Почте России» будет крайне сложно развиваться
Почта ждет новый закон
Почта ждет новый закон
Андрей Гордеев / Ведомости

Правительство тормозит принятие нового закона о почтовой связи, сообщил во вторник председатель Профсоюза работников связи Анатолий Назейкин. Чтобы этот закон был принят, видимо, нужно дождаться смены правительства, сетует он.

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