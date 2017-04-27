«Ростелеком» в Москве опередил МГТС по темпам роста базы интернет-пользователей

В I квартале 2017 г. база пользователей широкополосного доступа (ШПД) «Ростелекома» в Москве по сравнению с IV кварталом 2017 г. выросла чуть более чем на 4% до 870 000 подписчиков, следует из отчета Telecom Daily. База пользователей ШПД МГТС квартал к кварталу выросла на 1,5% до 1 360 000 подписчиков. За квартал чистый прирост числа ШПД-пользователей «Ростелекома» и МГТС в Москве составил 35 000 и 20 000 абонентов.

По данным Telecom Daily, всего на конец I квартала 2017 г. в Москве было чуть более 4,3 млн подписчиков ШПД. За год эта база выросла примерно на 4%, за квартал - на 1,5%. По словам Кускова, проникновение ШПД по московским домохозяйствам составляет 92%.

В течение всего 2016 г. по приросту абонентской базы в Москве лидировала МГТС, отмечает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Но в I квартале 2017 г. наметился спад маркетинговой активности оператора, считает он. К тому же, скорее всего, заметно сократилось количество абонентов, желающих воспользоваться услугами оптоволоконной сети GPON МГТС: большинство из тех, кто хотел их подключить, уже подключили, предполагает Кусков. По его словам, «Ростелеком» активно работал как над привлечением ШПД-абонентов, так и над повышением лояльности пользователей.

МГТС заинтересована в активном продвижении ШПД, цель компании на ближайшие годы – до 45-50% рынка Москвы, отмечает представитель МГТС Татьяна Мартьянова. Учитывая перенасыщенность московского интернет-рынка, компания также фокусируется на продвижении дополнительных платных услуг на базе ШПД: платного ТВ, охранной сигнализации, домашнего видеонаблюдения и других сервисов, повышающих доходы от обслуживания уже подключенных абонентов, объясняет Мартьянова.

В I квартале 2017 г. МГТС по количеству абонентов занимала около 32% московского рынка ШПД, следует из отчета Telecom Daily. По данным «Директ инфо», на конец 2016 г. МГТС обслуживала 37% абонентов ШПД в Москве.

В 2016 г. выручка МГТС (по РСБУ) не изменилась по сравнению с 2016 г., составив около 39,5 млрд руб., следует из сообщения компании. Падение доходов от фиксированной телефонии на массовом рынке по-прежнему удается компенсировать ростом доходов от нерегулируемых услуг (ШПД, ТВ, мобильная связь и др.) - доля доходов от них в выручке МГТС увеличилась за год на 3,9 п. п., составив 54,1%, говорит Мартьянова. Годовой прирост доходов от ШПД-интернета и цифрового ТВ на массовом и корпоративном рынках составил 25%, отмечает она.

По данным «ТМТ-консалтинга», МГТС нарастила в I квартале 2017 г. по сравнению с IV кварталом 2016 г. базу подписчиков платного ТВ на 4,2% до 0,47 млн. Она стала единственным крупным московским провайдером платного ТВ, показавшим заметный прирост зрителей, следует из отчета «ТМТ-консалтинга». Количество телезрителей «Ростелекома» в Москве за квартал сократилось примерно на 0,1%, составив к концу марта 2017 г. примерно 3,3 млн.

Продвижение «Ростелекома» в Москве заметно: оператор, в частности, очень активно предлагает свои услуги в новостройках, отмечает гендиректор «Искрателекома» Алхас Мирзабеков. МГТС же после очень активного роста сейчас пробуксовывает: чтобы вновь набрать темпы, оператору целесообразно так же работать с новостройками, выходить в Подмосковье, считает он. Развитие и продвижение дополнительных услуг должно позитивно повлиять на доходы оператора, но на темпы роста абонентской базы и долю рынка это не влияет, говорит Мирзабеков.