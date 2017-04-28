Mail.ru Group наращивает долю зарубежной выручки в сегменте игр

Выручка Mail.ru Group в I квартале 2017 г. выросла на 24,4% по сравнению с тем же периодом 2016 г. до 12,6 млрд руб., EBITDA — на 10,7% до 4,8 млрд руб., чистая прибыль увеличилась на 25,4% до 3,5 млрд руб. Рентабельность по EBITDA составила 38,6%.

Выручка Mail.ru Group превысила ожидания аналитиков, опрошенных «Интерфаксом»: они прогнозировали, что этот показатель вырастет на 21,7%, до 11,8 млрд руб., EBITDA — на 0,8% до 4,5 млрд руб., рентабельность по EBITDA составит 38,5%.

Mail.ru Group управляет порталом Mail.ru, социальными сетями «ВКонтакте», «Одноклассники», «Мой мир», владеет рядом других активов. Зарабатывает компания на рекламе, платежах пользователей в соцсетях и на многопользовательских играх. В I квартале 2017 г. выручка группы от рекламы выросла на 24,3% до 4,8 млрд руб., сегмент многопользовательских игр вырос на 51,8% до 3,9 млрд руб., платежи пользователей сократились на 1,3% до 2,4 млрд руб. Выручка других направлений выросла на 104,2% до 0,4 млрд руб.

«Примечательны изменения в игровом направлении, — говорит представитель Mail.ru Group. — Доля зарубежной выручки впервые превысила треть общей выручки от игр и в марте 2017 г. достигла рекордной величины — более 40%. Это беспрецедентный результат для крупного российского игрока».

«Самый высокий темп роста продемонстрировала выручка от рекламы в ленте новостей в социальных сетях, особенно на мобильных устройствах, говорится в сообщении группы. В 2017 г. мы продолжим фокусироваться на росте мобильной и видеорекламы, а также на внедрении новых рекламных технологий».

«ВКонтакте» остается основным драйвером роста выручки группы: в I квартале она выросла на 45,9% до 2,7 млрд руб. Основную часть выручки соцсети обеспечивает реклама.

Выручка от пользовательских платежей группы продолжает падать, но по сравнению с прошлым годом темпы падения сократились, отмечает компания. «Хотя переход пользователей с десктопа на мобильные устройства осложняет развитие в этом сегменте, мы довольны первыми итогами наших новых инициатив в области кроссплатформенности, говорится в сообщении группы. Компания ожидает, что в этом году выручка от IVAS останется на уровне 2016 г.

Mail.ru Group повысила прогноз выручки на 2017 г. с прежних 16-19% до 17-21%.

Накануне за I квартал отчитался конкурент Mail.ru Group — «Яндекс». Его выручка выросла в этот период на 25% до 20,5 млрд руб., рекламная выручка — на 23% до 19,5 млрд руб. Эти показатели также оказались выше ожиданий аналитиков инвестбанков.