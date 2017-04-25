Mail.ru Group потратит $100 млн на игры

Mail.ru Group запускает подразделение Mail.ru Games Ventures, основная задача которого – инвестиции в компании, разрабатывающие и издающие компьютерные игры, рассказал «Ведомостям» управляющий партнер нового подразделения Илья Карпинский. По его словам, компания в течение двух лет готова вложить в российские и международные проекты до $100 млн. Из этих средств $10 млн уже выделены на сделки, которые состоятся в ближайшее время.

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