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Статья опубликована в № 4309 от 25.04.2017 под заголовком: Mail.ru сыграет на $100 млн

Mail.ru Group потратит $100 млн на игры

Компания собирается покупать разработчиков и издателей игр, прежде всего мобильных
Выручка игрового направления Mail.ru Group в 2017 г. вырастет благодаря запуску новых релизов Revelation и Skyforge
Выручка игрового направления Mail.ru Group в 2017 г. вырастет благодаря запуску новых релизов Revelation и Skyforge
Максим Стулов / Ведомости

Mail.ru Group запускает подразделение Mail.ru Games Ventures, основная задача которого – инвестиции в компании, разрабатывающие и издающие компьютерные игры, рассказал «Ведомостям» управляющий партнер нового подразделения Илья Карпинский. По его словам, компания в течение двух лет готова вложить в российские и международные проекты до $100 млн. Из этих средств $10 млн уже выделены на сделки, которые состоятся в ближайшее время.

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