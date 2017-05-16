Статья опубликована в № 4321 от 16.05.2017 под заголовком: Товары из принтера

Adidas, Caterpillar и другие компании встраивают 3D-печать в производство товаров

Уже в этом году в продаже появятся напечатанные на принтере кроссовки

Кристофер Мимс

/ The Wall Street Journal