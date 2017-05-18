Созданный россиянами язык Kotlin получил поддержку на Android

Kotlin стал новым официальным языком для создания Android-приложений. Об этом Google объявил на конференции для разработчиков Google I/O, в ходе которой был представлен выпуск публичной бета-версии следующего крупного релиза мобильной платформы Android O. В операционную систему будет добавлена поддержка приложений, разработанных на языке Kotlin. Представитель JetBrains подтвердил эту информацию. Kotlin стал вторым после Java языком, получившим официальную поддержку как язык разработки приложений на ОС Android.

JetBrains была основана в 2000 г. российскими разработчиками Сергеем Дмитриевым, Евгением Беляевым и Валентином Кипятковым. Разработкой Kotlin JetBrains занимается с 2010 г. Kotlin полностью совместим с Java, что позволяет разработчикам постепенно переходить с Java на Kotlin. Язык назван в честь острова Котлин в Финском заливе, на котором расположен Кронштадт.

В 2016 г. оборот JetBrains составил $176 млн (около 10,2 млрд руб.), рассказывает представитель компании. Количество активных пользователей продуктов компании достигло 4 млн человек, количество сотрудников – более 600 человек. Сейчас JetBrains представляет собой международную компанию с головным офисом в Праге, поэтому формально это компания с чешской юрисдикцией и русскими корнями, говорит представитель компании. При этом основные центры разработки находятся в Санкт-Петербурге, Мюнхене и Москве, уточняет он. «Основной центр разработок – Питер. Большинство сотрудников, включая руководство, – русские», – отмечает он. JetBrains изначально формально существовала как чешская компания – это простое стечение обстоятельств, рассказывал главный операционный директор Андрей Иванов в интервью изданию «Хакер».

Jetbrains остается самостоятельной компанией и не ведет переговоров о продаже с Google, говорится в сообщении компании. Jetbrains будет сотрудничать с Google, но развитием языка продолжит заниматься именнно JetBrains, и текущая команда разработчиков Kotlin будет работать в обычном режиме, следует из заявления. Kotlin будет развиваться по тем же принципам, что и раньше, говорится в сообщении.