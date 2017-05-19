ИТ-бизнес
Статья опубликована в № 4324 от 19.05.2017 под заголовком: Официальный язык Android – русский

Созданный россиянами язык программирования стал официальным языком для Android

До сих пор такой статус был только у Java и C++

Язык программирования Kotlin стал новым официальным языком для создания Android-приложений. Об этом Google объявил на конференции для разработчиков, в ходе которой был представлен выпуск публичной бета-версии мобильной платформы Android O. В официальный инструментарий будет добавлена поддержка приложений, разработанных на Kotlin. Представитель JetBrains подтвердил это. Kotlin получил статус официального языка разработки приложений под ОС Android в дополнение к Java и C++.

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