Интернет и digital
Статья опубликована в № 4327 от 24.05.2017 под заголовком: Совет для игрока

Команда Kanobu запустила сервис по рекомендации игр RAWG

Проект рассчитан на глобальную аудиторию

Гаджи Махтиев, основатель игрового портала Kanobu, запустил новый проект – это рекомендательный сервис для выбора игр RAWG, рассказал сам медиаменеджер. RAWG он запустил вместе с бывшим сотрудником Kanobu Алексеем Горностаевым. В отличие от русскоязычного Kanobu новый проект ориентирован на глобальную аудиторию и выпускается на английском языке, говорит Махтиев. На рынок выходит очень много игр – мобильных, для настольных компьютеров и игровых приставок, объясняет он, пользователь тратит огромное количество времени, чтобы определиться, подойдет ли игра или нет, стоит ли ее покупать. На рынке есть рекомендательные сервисы, указывает Махтиев, но, как правило, они привязаны к конкретной платформе, например к Steam: «Мы же собираем рекомендации по всем типам игр и на всех платформах. Пользователи смогут в одном месте хранить информацию об играх, в которые они играли или только собираются». Несколько экспертов, опрошенных «Ведомостями», подтвердили, что не знают о такого рода сервисах для глобальной аудитории.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике