Команда Kanobu запустила сервис по рекомендации игр RAWG

Потолок капитализации российских проектов гораздо ниже Андрей Гордеев / Ведомости

Гаджи Махтиев, основатель игрового портала Kanobu, запустил новый проект – это рекомендательный сервис для выбора игр RAWG, рассказал сам медиаменеджер. RAWG он запустил вместе с бывшим сотрудником Kanobu Алексеем Горностаевым. В отличие от русскоязычного Kanobu новый проект ориентирован на глобальную аудиторию и выпускается на английском языке, говорит Махтиев. На рынок выходит очень много игр – мобильных, для настольных компьютеров и игровых приставок, объясняет он, пользователь тратит огромное количество времени, чтобы определиться, подойдет ли игра или нет, стоит ли ее покупать. На рынке есть рекомендательные сервисы, указывает Махтиев, но, как правило, они привязаны к конкретной платформе, например к Steam: «Мы же собираем рекомендации по всем типам игр и на всех платформах. Пользователи смогут в одном месте хранить информацию об играх, в которые они играли или только собираются». Несколько экспертов, опрошенных «Ведомостями», подтвердили, что не знают о такого рода сервисах для глобальной аудитории.