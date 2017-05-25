Инвестиции в азиатские стартапы растут вопреки мировой тенденции

Статья опубликована в № 4328 от 25.05.2017 под заголовком: Ставка на Азию

В других регионах мира время «единорогов» проходит Eugene Hoshiko / AP

Если активность инвесторов останется на том же уровне, что была в последние месяцы, азиатские высокотехнологичные стартапы могут получить от инвесторов в 2017 г. примерно $56,44 млрд, на 132% больше, чем в 2016 г.