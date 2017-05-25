Статья опубликована в № 4328 от 25.05.2017 под заголовком: Ставка на Азию
Инвестиции в азиатские стартапы растут вопреки мировой тенденции
Основные инвесторы – китайские IT-гиганты
- Луиза Лукас
- / Financial Times
В других регионах мира время «единорогов» проходит
Eugene Hoshiko / AP
Если активность инвесторов останется на том же уровне, что была в последние месяцы, азиатские высокотехнологичные стартапы могут получить от инвесторов в 2017 г. примерно $56,44 млрд, на 132% больше, чем в 2016 г.
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