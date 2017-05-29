Реклама включила режим экономии

Агентства сокращают расходы на наем сотрудников и их путешествия – в том числе на знаменитый каннский фестиваль рекламы

Interpublic планирует сократить траты на поездку на международный фестиваль рекламы «Каннские львы» на 10% Cannes Lions International Festival of Creativity

Глобальные затраты на рекламу вырастут на 3,6% в 2017 г. против 5,7% годом ранее, согласно декабрьскому прогнозу рекламного агентства Magna Global, принадлежащего Interpublic Groups of Companies. Теперь Interpublic планирует сократить первоначально запланированные траты на поездку на международный фестиваль рекламы «Каннские львы» на 10%, сообщил человек, знакомый с вопросом. Поездка одного человека на фестиваль может обойтись от $8000 до $20 000, включая расходы на проезд, жилье и повседневные траты, уточнил сотрудник крупной сети рекламных агентств. Также сюда входит до $3 млн на проведение кампаний, которые могут войти в конкурсную программу и претендовать на награды, но не входят затраты на проведение мероприятий и вечеринок.