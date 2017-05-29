Статья опубликована в № 4330 от 29.05.2017 под заголовком: Реклама включила режим экономии
Реклама включила режим экономии
Агентства сокращают расходы на наем сотрудников и их путешествия – в том числе на знаменитый каннский фестиваль рекламы
- Александра Брюэл
- / The Wall Street Journal
Interpublic планирует сократить траты на поездку на международный фестиваль рекламы «Каннские львы» на 10%
Cannes Lions International Festival of Creativity
Глобальные затраты на рекламу вырастут на 3,6% в 2017 г. против 5,7% годом ранее, согласно декабрьскому прогнозу рекламного агентства Magna Global, принадлежащего Interpublic Groups of Companies. Теперь Interpublic планирует сократить первоначально запланированные траты на поездку на международный фестиваль рекламы «Каннские львы» на 10%, сообщил человек, знакомый с вопросом. Поездка одного человека на фестиваль может обойтись от $8000 до $20 000, включая расходы на проезд, жилье и повседневные траты, уточнил сотрудник крупной сети рекламных агентств. Также сюда входит до $3 млн на проведение кампаний, которые могут войти в конкурсную программу и претендовать на награды, но не входят затраты на проведение мероприятий и вечеринок.
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