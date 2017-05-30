«Мегафон» повысит скорость принятия решения менеджментом

Правление «Мегафона» сократится более чем вдвое Максим Стулов / Ведомости

«Мегафон» созывает сразу три собрания акционеров: ежегодное состоится 30 июня, а 3 июля и 7 августа пройдут внеочередные собрания акционеров. Годовое собрание среди прочего будет принимать решение по количеству членов правления и избирать их. Собрание в июле внесет изменения в устав «Мегафона», а в августе переизберет совет директоров.