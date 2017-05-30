Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4331 от 30.05.2017 под заголовком: «Мегафон» повысит скорость

«Мегафон» повысит скорость принятия решения менеджментом

Для этого оператор сокращает правление и увеличивает совет директоров

«Мегафон» созывает сразу три собрания акционеров: ежегодное состоится 30 июня, а 3 июля и 7 августа пройдут внеочередные собрания акционеров. Годовое собрание среди прочего будет принимать решение по количеству членов правления и избирать их. Собрание в июле внесет изменения в устав «Мегафона», а в августе переизберет совет директоров.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике