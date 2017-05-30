Статья опубликована в № 4331 от 30.05.2017 под заголовком: «Мегафон» повысит скорость
«Мегафон» повысит скорость принятия решения менеджментом
Для этого оператор сокращает правление и увеличивает совет директоров
- Елизавета Серьгина
- / Ведомости
Правление «Мегафона» сократится более чем вдвое
Максим Стулов / Ведомости
«Мегафон» созывает сразу три собрания акционеров: ежегодное состоится 30 июня, а 3 июля и 7 августа пройдут внеочередные собрания акционеров. Годовое собрание среди прочего будет принимать решение по количеству членов правления и избирать их. Собрание в июле внесет изменения в устав «Мегафона», а в августе переизберет совет директоров.
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