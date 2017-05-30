Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4331 от 30.05.2017 под заголовком: «Максимателеком» подключил Петербург

«Максимателеком» включил WiFi-сеть в петербургском метро

Рентабельность проекта в Петербурге может оказаться меньше, чем в Москве

«Максимателеком» обеспечил WiFi-доступ в поездах, курсирующих на четвертой линии метро Петербурга, рассказал представитель оператора. Это подтвердил представитель Петербургского метрополитена. По их словам, «Максимателеком» развертывает сеть WiFi по контракту, заключенному с метрополитеном в октябре 2016 г. По его условиям «Максимателеком» должен обеспечить бесплатный доступ на всех линиях метро Петербурга к концу 2017 г. Планируется, что инвестиции в проект составят около 1,3 млрд руб., ориентировочный срок их окупаемости – 7–8 лет, сказал представитель оператора. О планах развития WiFi в других метрополитенах России он не говорит.

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