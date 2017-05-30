Статья опубликована в № 4331 от 30.05.2017 под заголовком: «Максимателеком» подключил Петербург
«Максимателеком» включил WiFi-сеть в петербургском метро
Рентабельность проекта в Петербурге может оказаться меньше, чем в Москве
- Валерий Кодачигов
- / Ведомости
«Максимателеком» развертывает сеть WiFi по контракту, заключенному с метрополитеном в октябре 2016 г.
Е. Егоров / Ведомости
«Максимателеком» обеспечил WiFi-доступ в поездах, курсирующих на четвертой линии метро Петербурга, рассказал представитель оператора. Это подтвердил представитель Петербургского метрополитена. По их словам, «Максимателеком» развертывает сеть WiFi по контракту, заключенному с метрополитеном в октябре 2016 г. По его условиям «Максимателеком» должен обеспечить бесплатный доступ на всех линиях метро Петербурга к концу 2017 г. Планируется, что инвестиции в проект составят около 1,3 млрд руб., ориентировочный срок их окупаемости – 7–8 лет, сказал представитель оператора. О планах развития WiFi в других метрополитенах России он не говорит.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
- NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
- NEW подарки и скидки от наших партнеров