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Статья опубликована в № 4331 от 30.05.2017 под заголовком: Конкуренция за слежку

Новые правила ЕС по использованию личных данных пользователей угрожают бизнесу издателей

Они отдают приоритет при продаже рекламы гигантам вроде Facebook и Google

Крупные европейские издатели раскритиковали новые правила использования личных данных пользователей. Речь идет о правилах, которые могут быть приняты Евросоюзом и дадут, по мнению издателей, больше возможностей интернет-гигантам зарабатывать на онлайн-рекламе – в ущерб самим медиа.

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