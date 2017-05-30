Новые правила ЕС по использованию личных данных пользователей угрожают бизнесу издателей

Статья опубликована в № 4331 от 30.05.2017 под заголовком: Конкуренция за слежку

Новые правила позволят пользователям полностью отказаться принимать от интернет-сервисов так называемые файлы cookie Pixabay

Крупные европейские издатели раскритиковали новые правила использования личных данных пользователей. Речь идет о правилах, которые могут быть приняты Евросоюзом и дадут, по мнению издателей, больше возможностей интернет-гигантам зарабатывать на онлайн-рекламе – в ущерб самим медиа.