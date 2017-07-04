LeEco на грани банкротства

Цзя пообещал урезать собственную зарплату до 1 юаня (15 центов), замедлить экспансию и привести компанию к более умеренной стадии роста Jae C. Hong / AP

Личные счета миллиардера Цзя Юэтина, основателя и председателя совета директоров высокотехнологичной компании LeEco, заморожены по решению шанхайского суда в связи с накопившимися долгами. Об этом сообщает BBC со ссылкой на государственные СМИ Китая. Речь идет об активах на общую сумму 1,24 млрд юаней ($183 млн), принадлежащих самому Цзя Юэтину, его жене и еще трем аффилированным с ним лицам.

Судебное решение последовало за неуплатой компанией LeEco процентов по кредиту, полученному для финансирования подразделения смартфонов. Ни Цзя, ни его компания никак не прокомментировали новость.

LeEco, основанную в 2004 г., поначалу называли «китайской Netflix» – компания занималась цифровым телевещанием, а затем начала создавать собственный контент. Позже, когда она начала производить собственное оборудование, включая системы Smart TV, телефоны и электромобили, ее стали сравнивать с Apple и Tesla.

В конце 2016 г. LeEco вышла со своими аппаратными продуктами на рынок США, но сейчас ее бизнес испытывает острую нехватку денежных средств, и ей приходится существенно урезать издержки, в том числе сокращать рабочие места. В мае Цзя Юэтин ушел с поста генерального директора LeEco, оставшись председателем совета директоров.

В последнее время положение компании ухудшилось, и Цзя на встрече с акционерами признал, что «финансовые проблемы оказались серьезнее, чем ожидалось». До этого, в апреле, попытка LeEco купить производителя электроники Vizio сорвалась вследствие «противодействия регулирующих органов».

Цзя отправлял сотрудникам письмо, в котором признавал, что у компании, которая активно вкладывается в развитие бизнеса электрокаров и смартфонов, заканчиваются деньги. Цзя пообещал урезать собственную зарплату до 1 юаня (15 центов), замедлить экспансию и привести компанию к более умеренной стадии роста.

Вице-президент LeEco в России и Восточной Европе Алекс Васильев уверял, что планы российского подразделения не меняются, а Россия остается для LeEco одним из ключевых рынков наравне с США и Индией. Президент LeEco Russia and Eastern Europe Виктор Сюй подтвердил через пресс-службу, что Россия остается одним из приоритетных рынков для LeEco.

Кроме того, из-за затянувшегося аудита компания Coolpad, смартфонное подразделение LeEco, в очередной раз откладывает публикацию финансовых итогов 2016 г. На основании предварительных данных, появившихся в мае, можно предположить, что прошлый год принес Coolpad убыток порядка $542 млн. Торговля акциями Coolpad на гонконгской бирже была приостановлена еще три месяца назад.

Филип Чью, генеральный директор американской маркетинговой компании Beyond Media Global, одобрил решение шанхайского суда о замораживании активов LeEco. Чью подал судебный иск против телевещательного подразделения китайской компании, LeTV, заявив, что она задолжала ему $1 млн. В настоящее время сумма задолженности составляет около $100 000. «LeTV до сих не выплатила всю сумму долга нашей компании», – заявил Чью в интервью BBC.

Перевел Александр Силонов