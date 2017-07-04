В регионах появится проводной интернет на скорости до 1 Гбит/с

В I квартале 2017 г. трафик фиксированного интернета в России по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. вырос более чем на 21% до 8,49 млрд Гб, следует из материалов Минкомсвязи М. Стулов / Ведомости

«Алмател» будет предоставлять в регионах России доступ в интернет на скорости до 1 Гбит/с. Об этом рассказала представитель «Алмател» Рания Ефимова. Доступ на высокой скорости был доступен в Москве, где уже сейчас более 60% жителей могут выбрать услугу высокоскоростного доступа от «Алмател», рассказывает она.

Компания начала предоставлять высокоскоростной доступ в нескольких городах Подмосковья, а ближайшей перспективе он появится и в других регионах, рассказывает она. Помимо Москвы и Московской области, «Алмател» работает в Тверской, Саратовской областях, Краснодарском крае — сейчас оператор ведет экспансию в другие регионы, утверждает Ефимова. По ее словам, за пределами Москвы проживает более половины пользователей «Алматела».

Высокую скорость доступа «Алмател» считает своим конкурентным преимуществом. По словам Ефимовой, сейчас на скорости от 100 Мбит/с подключено около 7% абонентов «Алмател», и их количество постоянно растет. Операторы наращивают скорость доступа по мере роста спроса на тяжелый контент, в том числе, онлайн-видео, и роста количества подключенных по WiFi смартфонов, планшетов и других мобильных устройств, отмечает она.

В I квартале 2017 г. трафик фиксированного интернета в России по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. вырос более чем на 21% до 8,49 млрд Гб, следует из материалов Минкомсвязи.

«Алмател» не раскрывает бюджет проекта, а также свои финансовые и операционные показатели. Активы, входящие в группу компаний «Алмател», принадлежат фонду «Евразия Инвестментс» говорит Ефимова. Конечных бенефициаров «Алмател» она не назвала. По данным «ТМТ консалтинга», на конец июня 2017 г. провайдеры, входящие в «Алмател», обслуживали около 150 000 абонентов. Участники рынка связи ассоциируют холдинг с казахстанским предпринимателем Динмухаметом Идрисовым. По состоянию на май 2017 г. казахстанский Forbes оценивал его состояние в $280 млн (20-е место в Казахстане). Также Forbes назвал его собственником работающего в Подмосковье провайдера «Цифра один», входящего в «Алма групп».

Гендиректор «Искрателекома» Алхас Мирзабеков оценивает себестоимость подключения абонента на скорости до 1 Гбит/с примерно в 4000 руб., а срок его окупаемости - в 15 месяцев. В российских регионах рынок таких подключений сейчас формирует «Ростелеком», предлагающий абонентам оптический доступ по технологии GPON, говорит Мирзабеков. В Подмосковье же рынок высокоскоростного интернета насыщен - доступ на скорости 100 Мбит/с предлагает множество провайдеров, утверждает он. Большинству абонентов хватает такой скорости - более скоростной доступ пока востребован нишевой аудиторией: например, геймерами или пользователями, потребляющими много медиаконтента, отмечает Мирзабеков.

В регионах подключение на скорости до 1 Гбит/с, по сути, предлагает только «Ростелеком», говорит аналитик «ТМТ консалтинга» Ирина Якименко. В любом случае, для «Алмател» это хороший задел на будущее, считает Якименко.

«Ростелеком» действительно предлагает тарифные планы на скоростях от 100 Мбит/с до 1 Гбит/с в большинстве регионов России в случае наличия спроса - оператор не воспринимает это как нестандартный продукт, передал «Ведомостям» директор по работе с массовым сегментом, макрорегиональный филиал «Центр» «Ростелекома» Антон Годовиков.

У «Вымпелкома» были пилотные запуски тарифов со скоростью до 1 Гбит/с, но, как показывает опыт, доступ быстрее 100 Мбит/с, как правило, не пользуются большим спросом, рассказывает представитель оператора Анна Айбашева. Такие тарифы выше обычных, к тому же существующая на сегодняшний день бытовая электроника адаптирована на работе при скорости до 100 Мбит/с, объясняет она. Тем не менее, «Вымпелком» рассматривает вопрос о перезапуске доступа на скорости до 1 Гбит/с в некоторых регионах для узкой аудитории пользователей, добавляет Айбашева.

В начале 2017 г. МГТС объявила о начале модернизации своей оптической сети GPON в Москве - до 2020 г. ее пропускная способность увеличится в 10 раз, а максимальная скорость доступа для абонентов вырастет с 1 Гбит/с до 10 Гбит/с, говорили ранее представители оператора. Одна причин, по которой недавно построенную сеть надо модернизировать, – быстрый рост нагрузки, говорил раенее директор по маркетингу и развитию бизнеса оператора Дмитрий Кулаковский. Она увеличивается из-за растущего интереса к онлайн-видеосервисам, онлайн-играм, увеличения времени, которое пользователи проводят в социальных сетях, объяснял он.