РСПП предложил разделить затраты на закон Яровой с государством и абонентами

Предлагаемая комиссией модель предполагает специальный платеж для абонентов Евгений Разумный / Ведомости

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предлагает разделить расходы операторов на исполнение закона Яровой с государством. Об этом говорится в проекте заключения рабочей группы комиссии РСПП по связи и IT, с которым ознакомились «Ведомости», и подтвердили два участника заседания комиссии. Кроме того, предполагаемая комиссией модель допускает внедрение специального платежа для абонентов. Расходуя эти средства, операторы должны будут придерживаться концессионного соглашения между ними и государством, а контролировать собранные средства должно Минкомсвязи.

Кто заплатит? «Мегафон» считает, что реализовать требования по хранению данных возможно на основании концессионного соглашения операторов и государства, говорит директор оператора по связям с госорганами Дмитрий Петров. Источником средств могут быть субсидии государства или регламентированные платежи с абонентов, дополнительно к тем суммам, которые будет расходовать оператор связи, добавляет он. Точной оценки размера такого платежа пока нет и конечная цифра сильно зависит от срока хранения, говорит Петров.

В текущей ситуации МТС выступает за софинансирование государством реализации закона Яровой, говорит представитель оператора Дмитрий Солодовников. Предложенные варианты требуют всестороннего детального обсуждения и конечное решение должно учитывать интересы государства, операторов и абонентов, сказала представитель «Вымпелкома» Анна Айбашева.

Представитель «Т2 РТК холдинга» (бренд Tele2) отказался от комментариев.

РСПП предлагает снизить сроки хранения голосового трафика и sms до 1 месяца, а интернет-трафика - до 72 часов. Другой вариант — хранить трафик не всех абонентов, а лишь конкретных лиц (включая весь круг их общения), но не более шести месяцев.

По свежей и уточненной оценке РСПП, затраты операторов на исполнение закона Яровой к 1 января 2019 г. составят 17,583 трлн руб. Это более чем в 15 раз превышает общий годовой доход операторов связи, который, по данным Минкомсвязи, составил в 2016 г. 1,113 млрд руб. Можно констатировать, что необходимыми средствами для реализации закона Яровой отрасль связи не располагает, делается вывод в документе. Кроме того, закон Яровой возлагает обязанность по финансированию антитеррористических мероприятий на операторов вопреки закону «Об оперативно-розыскной деятельности» и «О противодействии терроризму», из которых следует, что финансируется такая деятельность из федерального бюджета.

Пакет законов, внесенный в апреле прошлого года в Госдуму депутатом Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым и подписанный президентом Владимиром Путиным в июле, предполагает, что с 1 июля 2018 г. операторы связи должны будут хранить все разговоры абонентов и их интернет-трафик до полугода. Конкретные сроки и объекты хранения должно определить правительство. Операторы критиковали проект, исчисляя свои издержки от его внедрения триллионами рублей и грозя скачком цен на связь, но закон был принят несмотря на их возражения.

В понедельник вице-премьер Аркадий Дворкович заявил журналистам, что для того, чтобы определить этапы введения требований для операторов в рамках закона Яровой, необходимо внести изменения в закон. Позиция правительства состоит в том, что требования к операторам по хранению трафика нужно внедрять поэтапно, напомнил вице-премьер.

Официально речь о борьбе с ростом тарифов на связь и поддержке операторов со стороны государства в связи с исполнением закона до сих пор не шла, но она была в закрытой части поручений президента, говорили «Ведомостям» три сотрудника операторов связи. Информация, что Владимир Путин поручил правительству поддержать операторов, чтобы не допустить роста тарифов выше инфляции, в феврале была опубликована на официальном портале правовой информации: на этот документ и ссылалось Минкомсвязи в дискуссии о подзаконных актах к поправкам Яровой. Представитель министерства тогда не стал обсуждать эти сообщения, а все комментарии со ссылками на закрытое поручение президента были удалены. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ему о таком поручении Путина неизвестно.