«Мегафон» готов повысить цены на связь из-за закона Яровой

Уровень допустимых затрат на закон Яровой, при котором не придется повышать тарифы, оператор оценивает приблизительно в 3,2 млрд руб. М. Стулов / Ведомости

В случае, если затраты на исполнение закона Яровой превысят 1% от выручки «Мегафона», оператору «однозначно надо будет повышать тарифы». Об этом в интервью «Интерфаксу» заявил финансовый директор оператора Геворк Вермишян. «1% от выручки - наш предел. Только в случае таких затрат мы будем готовы оставить тарифы без изменений», - подтвердила «Ведомостям» представитель «Мегафона» Юлия Дорохина. В случае если затраты будут превышать 1%, увеличение тарифов неизбежно, говорит она. Как будут повышаться тарифы и каковы расчеты «Мегафона» по росту ARPU (средней выручки в расчете на абонента), оператор не раскрывает. Как сильно вырастут тарифы, зависит от технических условий и точных расчетов затрат, объяснил Вермишян.

Выручка «Мегафона» в 2016 г. составила 316,3 млрд руб., следует из материалов компании. В 2017 г. оператор ждет незначительного прироста выручки. Таким образом, уровень допустимых затрат на закон Яровой, при котором не придется повышать тарифы, оператор оценивает приблизительно в 3,2 млрд руб. Ранее сам «Мегафон» оценивал собственные затраты на исполнение требований законодательства в сумму свыше 938 млрд руб., или свыше трех годовых выручек оператора. Таким образом, из расчетов «Мегафона» следует, что его реальные затраты могут превысить комфортный для оператора уровень в 293 раза.

Ранее «Мегафон» выступал с предложением о создании нового дополнительного сбора для операторов связи и называл при этом ту же цифру - в 1% от выручки. Этот сбор мог бы частично профинансировать создание дата-центра для хранения данных, говорил гендиректор «Мегафона» Сергей Солдатенков.

Пакет антитеррористических поправок авторства Ирины Яровой и Виктора Озерова, принятый летом прошлого года, обязывает российских операторов связи и интернет-провайдеров начиная с июля 2018 г. хранить трафик клиентов до шести месяцев. Окончательные параметры хранения – сроки и типы трафика, которые нужно будет хранить, – должно определить правительство, но пока этого не сделано. Минкомсвязи разработало подзаконные акты, определяющие параметры хранения, но Минэкономразвития уже дало на них отрицательное заключение. В частности, министерство указало, что срок и другие параметры хранения трафика установлены на максимально возможном уровне – это шесть месяцев и 2 Пб на каждый 1 Гбит/с пропускной способности узла связи.

В своем отзыве Минэкономразвития приводит расчеты расходов других операторов. МТС оценивает стоимость создания требуемого хранилища данных в 574,4 млрд руб., что сопоставимо с текущей капитализацией компании на фондовой бирже – около 600 млрд руб. «Вымпелком» и Tele2 своими расчетами с министерством не делились.

Официально речь о поддержке операторов и борьбе с ростом тарифов не шла, но она была в закрытой части поручений президента об исполнении закона Яровой, говорили «Ведомостям» три сотрудника операторов связи. Информация, что Владимир Путин поручил правительству поддержать операторов, чтобы не допустить роста тарифов выше инфляции, в феврале опубликована на официальном портале правовой информации: на этот документ и ссылалось Минкомсвязи в дискуссии о подзаконных актах к поправкам Яровой. Представитель министерства тогда не стал обсуждать эти сообщения, а все комментарии со ссылками на закрытое поручение президента были удалены. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ему о таком поручении Путина неизвестно.

На текущий момент точных расчетов по затратам операторов все еще нет, так как еще нет финального решения правительства по порядку, срокам и объему хранения, напоминает представитель «Вымпелкома» Анна Айбашева. Но понятно, что реализация закона потребует дополнительных инвестиций, которые операторы могли бы направить на то же развитие сети и сервисов, например, уточняет она. При каком уровне затрат «Вымпелкому» придется компенсировать их за счет роста тарифов, она не раскрыла. Представители МТС и «Т2 РТК холдинга» (бренд Tele2) и Минкомсвязи отказались от комментариев.