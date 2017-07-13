Производство luxury-смартфонов Vertu закрывается Matthew Lloyd/Bloomberg

Производство люксовых смартфонов Vertu будет ликвидировано, сообщает Financial Times. Закрытие производства Vertu в Великобритании может повлечь увольнение 200 сотрудников — это, в частности, высококвалифицированные рабочие, которые на фабрике в небольшом городке Черч Крукам выращивали кристаллы сапфира для дисплеев luxury-аппаратов, инкрустировали их драгоценными металлами и камнями, а также крокодиловой кожей.

В марте 2017 г. турецкий предприниматель Мурат Хакан Узан выкупил Vertu у китайской Godin Holdings в марте 2017 г. за $61млн, сообщала ранее Daily Telegraph. Производственное подразделение компании, задолженность которой превышает $165 млн, было передано под внешнее управление. Узан попытался договориться о выкупе актива у временной администрации примерно за $2,5 млн, но получил отказ. Правда, Узан сохранит права на бренд, технологии и дизайн Vertu. Узан планирует возродить известную марку, ссылается FT на человека, знакомого с ситуацией.

Нестандартные телефоны Vertu в среднем стоили примерно от $13 000. Последней попыткой оживить их продажи было снижение цен до $5000-9000.

Vertu была создана в 1998 г. Всего ей, по данным FT, удалось продать около 0,5 млн аппаратов. В 2012 г. Nokia, чьи позиции на мировом рынке телефонов пошатнулись, продала Vertu более чем за 200 млн евро шведской частной группе EQT. Та, в свою очередь, в 2015 г. перепродала компанию китайским инвесторам (сумма сделки не разглашается), а они в 2017 г. - Узану.

Сейчас статус владельца смартфона подчеркивают в первую очередь характеристики устройства, его функциональность, а не вес украшающих его драгоценностей, считает гендиректор «ТМТ консалтинг» Константин Анкилов. В последние годы luxury- аппараты в плане возможностей и инновационных технологий ничем не выделялись, считает он. Этим можно объяснить спад интереса даже очень обеспеченных пользователей к luxury-телефонам, рассуждает Анкилов.

По словам ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, в России ежегодно продается несколько тысяч luxury-телефонов. Для Vertu Россия наряду с Китаем и арабскими странами была одним из ключевых рынков — на нее приходилось треть продаж в денежном выражении, утверждает он. По словам Муртазина, закрытие производства смартфонов Vertu не означает прекращения существование бренда. Он может быть использован для аксессуаров премиум-класса: чехлов, колонок, наушников и т. п., считает Муртазин.