Статья опубликована в № 4363 от 14.07.2017 под заголовком: Закон не для всех

Издательскому дому Burda удалось сохранить иностранца на посту гендиректора

Роскомнадзор пошел навстречу издательству, так как у него нет журналов, пишущих о политике