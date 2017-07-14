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Статья опубликована в № 4363 от 14.07.2017 под заголовком: Закон не для всех

Издательскому дому Burda удалось сохранить иностранца на посту гендиректора

Роскомнадзор пошел навстречу издательству, так как у него нет журналов, пишущих о политике

Издательскому дому (ИД) Burda удалось сохранить иностранца на посту гендиректора компании, несмотря на ограничения законом о СМИ, рассказали «Ведомостям» два источника в других изданиях. Гендиректор ИД Burda, согласно ЕГРЮЛ и сайту самой компании, – Юрген Ульрих. Год назад издательскому дому удалось согласовать с Роскомнадзором схему, которая позволила Ульриху сохранить должность: компания изменила трудовой договор с гендиректором, рассказал его знакомый. По его словам, в дополнительных соглашениях к договору с топ-менеджером компания прописала, что он не имеет права оказывать влияние на редакционную политику, как и назначать главных редакторов. Роскомнадзор разрешил Ульриху сохранить должность в Burda, подтвердил источник в ведомстве. Среди журналов ИД Burda нет изданий, пишущих о политике или бизнесе, поэтому регулятор «закрыл глаза на иностранца, руководящего СМИ», слышал от владельцев Burda другой собеседник «Ведомостей».

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