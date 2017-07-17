ФАС попробует отменить роуминг за 14 дней

ФАС попробует отменить роуминг в течение двух недель Александр Рюмин / ТАСС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждение МТС, «Мегафону», «Вымпелкому» и Tele2 с требованием изменить тарифные планы в течение 14 дней, говорится в сообщении на сайте службы. ФАС пишет, что операторы должны изменить тарифы на услуги связи в поездках по России, исключив необоснованную разницу цен с тарифами домашнего региона. В противном случае в их отношении будет возбуждено дело. Операторы связи должны изменить условия тарифных планов в течение 14 дней с момента получения предупреждения, говорится в сообщении службы.

В поддержании операторами разных тарифов в домашнем регионе и поездках по России ФАС усмотрела признаки нарушения закона о защите конкуренции. После анализа ценовых предложений, а также условий технической организации оказания услуг связи ФАС России установила, что эти действия ни экономически, ни технологически не обоснованы, говорится в сообщении.

Возбудить антимонопольное расследование ФАС грозила операторам еще весной. Работа службы по отмене роуминга в России переходит в стадию, «предваряющую антимонопольное расследование», говорилось в протоколе совещания в ФАС с операторами и ведомствами 30 марта 2017 г. (с документом ознакомились «Ведомости»). Заняться подготовкой к расследованию службу вынуждает «вялотекущий переговорный процесс и отсутствие конкретных решений по снижению тарифов в поездках по России», следовало из протокола.

30 марта замруководителя ФАС Анатолий Голомолзин констатировал, что никаких изменений, которые бы позволяли всем абонентам пользоваться услугами связи по тарифам, сопоставимым с «домашними», так и не произошло, следует из протокола. Информации о разработке таких тарифных предложений от операторов также не поступило. Кроме того, операторы должны были направить друг другу оферты о снижении тарифов на услуги по взаиморасчету, от которых сильно зависят цены в роуминге для абонентов, однако в итоге никакой информации о подобных переговорах служба также не получила, жалуются авторы документа.

Что ФАС имела в виду?

Представители МТС, «Вымпелкома» и Tele2 отказались от комментариев. МТС документов от ФАС не получала, добавляет представитель оператора.

ФАС оговаривает, что речь идет об отмене «необоснованной разницы цен с тарифами домашнего региона», замечает гендиректор «ТМТ консалтинга» Константин Анкилов. Таким образом, в Крыму, например, роуминг, видимо, может сохраниться - из-за высоких затрат российских операторов на завершение вызова на полуострове, где у них нет собственных сетей.

Какая разница тарифов в процентах считается допустимой, представитель ФАС не уточнил.

Кроме того, предупреждение служба вынесла только федеральным операторам, но не региональным мобильным операторам, таким как екатеринбургский «Мотив» или чеченский «Вайнах-телеком». Видимо, служба учла, что затраты региональных операторов на интерконнект гораздо выше, чем поступления от других операторов, рассуждает Анкилов. По сути, региональным операторам приходится обслуживать абонента в другом регионе так же, как будто он выезжает за границу — поскольку для «своего» оператора он находится в чужой сети и его обслуживает местный оператор.