«Вымпелком» выровнял тарифы в крымском роуминге

В Крыму абоненты пакетных тарифов «Вымпелкома» смогут платить за вызовы внутри сети по 1,5 и 4 руб. за минуту входящего и исходящего вызова соответственно, сообщила директор по маркетингу массового рынка оператора Ирина Лебедева. Речь идет только о стоимости звонков между абонентами «Вымпелкома». Ранее базовый тариф оператора предполагал, что стоимость минуты разговора в Крыму при таких исходящих и входящих звонках составляет 9,95 руб. за минуту. При этом на старших пакетных тарифах до сих пор условия голосовой связи в Крыму были выгоднее - исходящие звонки для абонентов пакетных тарифов стоили 3 руб. При входящем же звонке за первую минуту разговора оператор брал с абонента 3 руб., но все последующие минуты были бесплатны.

Кроме того, оператор отменил плату за входящие звонки во внутреннем роуминге для новых абонентов двух тарифов - «Ноль сомнений», единственного непакетного тарифа, доступного для подключений, и пакетного тарифа «Всешечка». Стоимость исходящих вызовов во внутрисетевом роуминге на этих тарифах снизится с 9,95 до 5 руб. за минуту разговора, объяснила представитель оператора. Для линейки пакетных тарифов «Все» условия голосовой связи в роуминге по России останутся прежними, сообщила представитель оператора.

Еще с 2015 г. исходящие звонки внутри своей сети в роуминге по России для абонентов этих пакетных тарифов стали бесплатны. В том же году «Вымпелком» отменил плату за входящие звонки во внутреннем роуминге внутри сети. Какое количество абонентов оператор намерен подключить к тарифам «Ноль сомнений» и «Всешечка», представитель оператора не раскрывает. По словам Лебедевой, абоненты пакетных тарифов составляют почти 60% абонентской базы оператора. Айбашева отмечает, что новые условия во внутрисетевом роуминге могут стать стимулом перейти на новые тарифы почти для 40% абонентов, использующих линейные (не пакетные) тарифы.

Новые тарифы внутресетевого роуминга в Крыму учитывают интересы большинства абонентов, уверяет представитель оператора. Сколько абонентов «Вымпелкома» путешествует в Крым, оператор не раскрывает, но Айбашева говорит, что интерес к поездкам в Крым «органически растет». Благодаря новым тарифам оператор рассчитывает увеличить пользование внутрисетевым роумингом у этих абонентов, надеется Айбашева. Что касается изменений на двух тарифах, то речь идет об уравнивании роуминговых условий с другими пакетными тарифами.

К реформированию роуминговых тарифов операторов подталкивают требования Федеральной антимонопольной службы (ФАС). 30 марта замруководителя ФАС Анатолий Голомолзин констатировал, что никаких изменений, которые бы позволяли всем абонентам пользоваться услугами связи по тарифам, сопоставимым с «домашними», так и не произошло, следует из протокола совещания в ФАС с операторами и ведомствами (с документом ознакомились «Ведомости»). Работа по отмене роуминга в России переходит в стадию, «предваряющую антимонопольное расследование», говорилось в документе. Заняться подготовкой к расследованию службу вынудил «вялотекущий переговорный процесс и отсутствие конкретных решений по снижению тарифов в поездках по России», следовало из протокола. «Вымпелком» тогда обещал представить свои предложения по снижению цен позже.

«Вымпелком» делает попытку пойти на встречу требованиям регулятора, говорит гендиректор «ТМТ консалтинга» Константин Анкилов. Операторы должны компенсировать снижение своих доходов либо за счет увеличения потребления услуг, либо путем увеличения стоимости услуги на каких-то тарифах, отмечает он, говоря об увеличении стоимости звонков в Крыму для пользователей старших пакетных тарифов. С другой стороны, компания декларировала простой прозрачный подход к ценообразованию, и в принципе они следуют этой установке, хотя и за счет повышения цены услуги для части абонентов.

В декабре гендиректор «Вымпелкома» Шелль Йонсен заявил, что оператор выступает за отмену внутрисетевого роуминга в России. Для этого нужно, чтобы снизились тарифы, по которым операторы платят друг другу за завершение вызовов, говорил Йонсен. На встрече с аналитиками в конце марта Йонсен сообщил, что необходимо снизить ставку интерконнекта. «Вымпелком» отправил операторам-партнерам предложение о подписании соглашения, направленного на взаимное снижение ставки интерконнекта и роуминговой ставки, подтверждает представитель оператора. Пока ставки операторского интерконнекта не поменялись, и это «все еще актуальный вопрос», сообщила сегодня Ирина Лебедева.