Москва начнет превращаться в умный город в 2019 году

МТС и «Эр-телеком» протестируют технологию интернета вещей, необходимую для этого превращения

Статья опубликована в № 4369 от 24.07.2017 под заголовком: Москва станет умнее

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Интернет вещей нужен, чтобы передавать данные с магистралей и светофоров – а это, в свою очередь, поможет снизить количество пробок Евгений Разумный / Ведомости

Старая программа информатизации Москвы, действовавшая с 2012 по 2018 г., подходит к концу. С 2019 г. будет действовать новая, она предусматривает создание умного города на базе технологии интернета вещей, рассказала «Ведомостям» руководитель направления по взаимодействию с бизнес-сообществом департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Елена Новикова.