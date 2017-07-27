Телекоммуникации

МТС купила остаток мобильных активов «Ростелекома» в Башкирии

Оператору досталась часть, не вошедшая в СП «Ростелекома» с Tele2

МТС приобрела у структур «Ростелекома» 100% акций регионального оператора связи «Сотовая связь Башкортостана» (ССБ) за 300 млн руб. с учетом чистого долга, говорится в сообщении оператора.

Компания «Сотовая связь Башкортостана» создана в декабре 1993 г. Ее акционер - местный телекоммуникационный оператор проводной связи ОАО «Башинформсвязь», который, в свою очередь, принадлежит «Ростелекому». Покупка актива позволит МТС расширить присутствие в республике и получить дополнительный частотный ресурс, говорится в сообщении. ССБ принадлежат две полосы по 15 МГц в диапазоне 2100 МГц, а также две полосы по 4,4 МГц в 4,4 МГц в диапазоне 450 МГц.

Вице-президент МТС по технике и ИТ Андрей Ушацкий характеризует сделку как приобретение по разумной цене значимого частотного ресурса в Башкортостане, входящем в десятку крупнейших телеком-рынков в регионах России. В перспективе эти частоты будут использоваться для развития сетей 4G (LTE), говорится в сообщении.

Мобильные активы «Ростелекома» в 2014 г. перешли «Т2 РТК холдингу» - совместному предприятию «Tele2 Россия» и госоператора. На момент консолидации мобильных активов в «Башинформсвязи» оставалась доля миноритариев, и для передачи актива в СП требовалось проведение дополнительных корпоративных процедур, поэтому тогда ССБ в периметр сделки не вошла, говорит представитель «Ростелекома» Андрей Поляков. Вопрос, почему актив не перешел к Tele2 впоследствии, он переадресовал «T2 РТК холдингу». На момент заключения сделки по созданию СП «Сотовая связь Башкортостана» в ее периметр не входила, говорит представитель Tele2 Константин Прокшин. Рассматривал ли впоследствии возможность приобретение этого актива оператор, представитель Tele2 комментировать отказался.

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