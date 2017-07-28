Операционная система «Ростеха» не попала в реестр отечественного софта

«Ростеху» (на фото гендиректор Сергей Чемезов) пока не удалось создать отечественную ОС Михаил Метцель / ТАСС

Дочерняя компания «Ростеха» НЦИ не смогла зарегистрировать свою операционную систему «ОСь» в реестре отечественного софта, рассказал «Ведомостям» участник экспертного совета при Минкомсвязи. Этот совет включает продукты в реестр. Компания не смогла предоставить все необходимые документы, объяснил собеседник «Ведомостей».

Члены экспертного совета Наталья Касперская (президент «Инфовотч») и Анна Мещерякова (возглавляет центр компетенций «ИТ+Суверенитет») запросили у заявителей «ОСи» лицензию Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК, выдает лицензии на техническую защиту конфиденциальной информации) и документы, подтверждающие исключительные права разработчиков на «ОСь», рассказывает Касперская. НЦИ документы в нужный срок (30 дней) не предоставил, поэтому его заявка была отклонена, объясняет Касперская.

«Ростех» предоставил только универсальную общественную лицензию (GPL) на разработанную операционную систему, рассказывает член экспертного совета. Она дает права на внесение изменений в коде, но этого недостаточно для того, чтобы продукт могли использовать госструктуры.

Если у поставщика нет исключительных прав на софт, то его владелец может в любой момент запретить продажу ПО на территории Российской Федерации, а это существенный риск для тех, кто приобретает такой продукт, объясняет гендиректор «Новых облачных технологий» Дмитрий Комиссаров.

Представитель Минкомсвязи подтвердил, что «ОСь» не была включена в реестр из-за недостатка документов, в том числе свидетельства об исключительных правах. Экспертный совет не добавил в реестр отечественного ПО «ОСь», признал представитель НЦИ.

«ОСь» сделана на базе двух других операционных систем с открытым кодом – CentOS и Fedora, которые целиком принадлежат американской компании RedHat, говорит Алексей Смирнов, советник гендиректора BaseALT, разработчика ОС «Альт Линукс», включенной в реестр российского софта.

Представитель Минкомсвязи оставил без комментариев вопрос об уровне локализации «ОСи».

Чтобы получить исключительные права, компания должна сильно модифицировать конечный продукт, чтобы он содержал компоненты, которых нет в исходной операционной системе, объясняет Комиссаров. Это подтверждает собеседник «Ведомостей» из экспертного совета. Три операционные системы на базе Linux (которая лежит и в основе продуктов RedHat), которые вошли в реестр отечественного ПО, содержат существенные изменения, говорит Комиссаров: в ROSA Linux и Astra Linux собственная графическая оболочка, в «Альт Линукс» – свой центр управления и другие изменения.

Что за реестр Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных создан Минкомсвязи для популяризации российского ПО, подтверждения его отечественного происхождения и господдержки. Реестр работает с 2016 г. В ноябре 2015 г. правительство запретило госзакупки иностранного ПО, если есть отечественный аналог, который входит в реестр.

«ОСь» состоит из 1257 пакетов – составных частей, которые отвечают за разные функции операционной системы. По подсчетам специалистов BaseALT, большая часть этих исходных пакетов (799) в «ОСи» заимствована у Fedora, еще немного (7) без изменений добавлены из CentOS. А собственных пакетов разработчика, по словам Смирнова, всего 19 и часть из них – это обновление дизайна ОС. Есть также пакеты, которые имеют признаки изменений заимствованных пакетов, говорит Смирнов. Выборочная проверка показала, что эти изменения – изъятие из пакетов упоминаний о CentOS и RedHat или незначительные изменения настроек, утверждает он.

Экспертный совет посчитал, что заявка НЦИ не соответствует правилам единого реестра российских программ, говорит представитель компании. НЦИ не получал запросов от Минкомсвязи, уверяет он.

Сама компания, по словам ее представителя, не сомневается, что ее продукт соответствует этим правилам, поскольку операционная система основана на ПО с открытым исходным кодом и модулях, разработанных НЦИ. «Дочка» «Ростеха» планирует до конца недели подать новую заявку на включение «ОСи» в реестр, при этом максимально развернуто описать соответствие заявки требованиям правил.

Поскольку продукт вторичный, Смирнов не исключает, что у экспертов есть серьезные основания выдвигать претензии к объему прав, которые есть у НЦИ.

По словам Касперской, операционную систему подавали как проприетарное, т. е. являющееся частной собственностью, ПО, а не как операционную систему на открытом коде.

Представитель НЦИ отрицает, что «ОСь» сделана на базе продуктов RedHat. По его словам, в этом случае по правилам реестра отечественного ПО НЦИ не мог бы подать заявку на его включение из-за процентных отчислений зарубежным правообладателям и отсутствия у НЦИ исключительных прав на продукт. «ОСь» основана на свободном программном обеспечении (СПО) и программных модулях собственной разработки, говорит представитель компании.

11 апреля НЦИ подал заявку на включение в реестр отечественного ПО операционной системы «ОСь», которую можно использовать для работы с гостайной, сообщали «Известия».