Производитель «китайского iPhone» – Xiaоmi – завоевывает российский рынок

Его устройства попали в тройку лидеров онлайн-продаж, а сам он – в десятку самых популярных брендов

Реклама на телевидении помогла Xiaomi повысить интерес российских покупателей Евгений Разумный / Ведомости

В июне 2017 г. на долю китайской Xiaomi пришлось 11% всех смартфонов, проданных через российские интернет-магазины. Это следует из материалов партнера нескольких ритейлеров – его данные подтвердили сотрудники двух розничных сетей. Столько же через онлайн-розницу в этом месяце продала Huawei.

В первый раз два китайских вендора разделили 3-е место в апреле 2017 г., заняв по 10% рынка. Больше китайских производителей через интернет в России продают только Apple (доля рынка – 18%) и Samsung (17%).

Всего через интернет в прошлом месяце было продано 231 000 смартфонов – это 11% от общего числа проданных в России устройств.

Xiaomi в 2016 г. стала вторым по оценке стартапом в мире. Компания оценивалась в $46 млрд. Среди инвесторов китайского производителя есть и российские – в частности, доля в нем принадлежит Алишеру Усманову и Юрию Мильнеру. В 2015 г. компания заняла 5-е место по отгрузкам смартфонов на мировой рынок, следовало из отчета Gartner. Большую часть успеха ей обеспечил родной Китай, но с 2016 г. популярность марки на местном рынке под давлением конкурентов начала падать.

Xiaomi, однако, растет быстрее ближайшего конкурента, отмечает гендиректор Telecomdaily Денис Кусков. По его расчетам, с декабря 2016 г. по июнь 2017 г. ее доля в российских интернет-продажах смартфонов выросла на 6 п. п., тогда как Huawei – только на 2 п. п. Быстро наращивать долю Xiaomi позволяет активное продвижение в интернете, которое обходится дешевле, чем офлайн, считает Кусков. Такой же стратегии компания придерживалась и на китайском рынке.

Россия – новая Индия Российский рынок в этом году играет ключевую роль в развитии Xiaomi, говорил еще весной председатель совета директоров компании Лэй Цзюнь. По его словам, последние три года Xiaomi пыталась работать на семи зарубежных рынках, но столкнулась со множеством проблем. В связи с этим было решено осуществлять внешнюю экспансию более умеренными темпами. «Сначала мы сосредоточились на Индии, в этом году собираемся уделить главное внимание России, а также Украине и Вьетнаму», – пояснил он.

Представитель китайской компании не раскрывает долю рынка в России, но отмечает, что Xiaomi успешно начала работу в стране. По его словам, уникальный подход Xiaomi к продвижению заключается в том, что компания общается с приверженцами бренда в онлайне (на форумах и в социальных сетях).

Xiaomi изначально ориентировалась на продажи через интернет, отмечает представитель МТС Дмитрий Солодовников. Бренд насчитывает всего 20 монобрендовых бутиков по всей России, напоминает он. Однако, по мнению Солодовникова, сыграло роль продвижение флагманских моделей Xiaomi через традиционные маркетинговые каналы – так, Xiaomi Redmi 4A и 4X рекламировались на ТВ. Сейчас на них приходится 52% всех продаж бренда, утверждает эксперт.

В общих продажах смартфонов в России (с учетом продаж в офлайновой рознице) доля устройств Xiaomi – 3,6% (7-е место). Ее ближайший конкурент – британская Fly с долей рынка 4,1%. Чуть менее года назад, в августе 2016 г., доля Xiaomi на российском рынке составляла всего 0,4%, отмечала МТС. А теперь по доле рынка Xiaomi обгоняет таких производителей, как LG (3,3%) и Asus (2,9%).

Рост популярности бренда заметили крупные розничные сети. В июне 2017 г. в «М.видео» было продано на 25% больше смартфонов этого бренда, чем месяцем ранее, а относительно января штучные продажи выросли в 4 раза, утверждает представитель «М.видео». У Xiaomi сильные позиции в ценовом сегменте 8000–20 000 руб., утверждает представитель «Эльдорадо» Юлия Завьялова. Растут и онлайн, и офлайн-продажи, отмечает она.

В розничной сети МТС Xiaomi пользуется ограниченным спросом, в отличие от Huawei – на него спрос больше, утверждает Солодовников.

Пока доля Xiaomi растет – компания нашла свою аудиторию: людей, которые много времени проводят в интернете, черпают оттуда информацию и делают в нем покупки, рассуждает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Но не факт, что этот рост продолжится: целевая аудитория Xiaomi в целом уже выбрана, а для ее расширения, продвижения в офлайн-каналах вендор делает немного, считает он. В целом Huawei пока что значительно больше инвестирует в продвижение, в частности в традиционной рознице, отмечает Муртазин. Итоговая доля у Xiaomi пока невелика из-за ограниченного присутствия в офлайн-рознице, согласен директор департамента закупок «Евросети» Алексей Широков.