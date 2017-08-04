Соратник Леонида Реймана посоветует «Ростелекому»

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Бывший замминистра связи Дмитрий Милованцев стал советником президента «Ростелекома» С. Николаев / Ведомости

О том, что Дмитрий Милованцев назначен советником президента «Ростелекома», «Ведомостям» рассказал его знакомый и подтвердил представитель компании. В чем будут заключаться обязанности советника, представитель компании не пояснил. Милованцев будет работать с законодательными инициативами – у него есть опыт в этой сфере, сказал «Ведомостям» президент «Ростелекома» Михаил Осеевский. Но в чем конкретно будет заключаться эта работа, объяснять не стал. Милованцев будет заниматься стратегией компании, а также развитием новых технологий и связанных с ними направлений бизнеса, утверждает другой его знакомый. Например, речь идет о блокчейне, уточняет он.