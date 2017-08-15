«Максимателеком» начал бороться с пользователями, которые обходят просмотр рекламы на его сетях

В июне 2017 г. к бесплатной WiFi-сети «Максимателекома» в Московском метрополитене подключилось около 7 млн уникальных пользователей, рассказал представитель компании Илья Грабовский Д. Абрамов / Ведомости

«Максимателеком» насчитал в своей сети несколько десятков тысяч пользователей бесплатного WiFi, которые пытаются избежать просмотра рекламы, рассказал «Ведомостям» директор интернет-бизнеса оператора Артем Пуликов.

Прежде чем получить возможность выйти в бесплатный интернет, пользователь сети «Максимателеком» должен зайти на страницу авторизации, где расположен рекламный баннер, а затем – на страницу, где должен просмотреть несколько рекламных роликов. Некоторые из пользователей кликают сразу на рекламное сообщение на странице авторизации, чтобы без дальнейшего просмотра рекламы попасть в сеть. По словам Пуликова, это снижает качество трафика, направляемого на сайты рекламодателей, ведь такие пользователи сразу после перехода закрывают страницу.

На платное отключение рекламы подписано 140 000 абонентов, т. е. чуть более 9% дневной аудитории, ранее отмечал представитель «Максимателекома» Илья Грабовский. Получается, что количество кликеров сопоставимо с количеством пользователей, которые платят за возможность не смотреть рекламу.

Для борьбы с так называемыми кликерами оператор ввел систему, которая анализирует поведение пользователя до авторизации. Если абонент несколько раз подряд для входа в интернет нажал на брендинг, а не на кнопку «Войти в интернет», он попадает в специальную группу под названием Clicker. «Максимателеком» ведет ее с мая 2016 г., рассказывает Пуликов. Для пользователей из этой группы оператор выводит рекламные сообщения без возможности клика по ним. В итоге это позволяет ему ежемесячно зарабатывать на несколько сотен тысяч рублей больше – за счет роста количества показов баннеров, говорит Пуликов. Для рекламодателей «Максимателекома» стоимость брендирования страницы авторизации составляет 3,5 млн руб. в будний день, а полноэкранный видеобаннер – 800 руб. за 1000 просмотров, следует из материалов на сайте операторов. По оценке «ТМТ консалтинга», в 2016 г. доходы «Максимателекома» от рекламы составили чуть менее 2 млрд руб. Сам «Максимателеком» не раскрывает финансовые показатели.

В июне 2017 г. к бесплатной WiFi-сети «Максимателекома» в Московском метрополитене подключилось около 7 млн уникальных пользователей, рассказал представитель компании Илья Грабовский. Еще 0,8 млн таких абонентов «Максима» собрала в московских автобусах, троллейбусах и трамваях (в них она работает на инфраструктуре «дочки» «Мегафона» NetByNet), в поездах Московского центрального кольца – 0,3 млн и в «Аэроэкспрессе» – 0,1 млн.

Модель «Максимателекома» построена вокруг того, что оператор обеспечивает практически 100%-ный контакт пользователя с рекламным сообщением на экране мобильного устройства: пользователь просто не может не посмотреть рекламу при авторизации в сети. «Максимателекому» логично защищать свои интересы, поскольку большинство доходов они получают именно за просмотры, считает гендиректор «ТМТ консалтинга» Константин Анкилов.