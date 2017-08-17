Интернет продолжает догонять телевидение по затратам на рекламу
По официальным данным АКАР, рекламодатели тратят в сети чуть меньше чем в эфире
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Интернет продолжает догонять телевидение
М. Стулов / Ведомости
За первые шесть месяцев 2017 г. рекламодатели потратили на продвижение в российских медиа 190-192 млрд руб., что на 14% больше чем годом ранее, сообщила Ассоциация коммутационных агентств России (АКАР). Именно на оценки этот ассоциации опирается отечественная медиаиндустрия.
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