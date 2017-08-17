Медиа

Интернет продолжает догонять телевидение по затратам на рекламу

По официальным данным АКАР, рекламодатели тратят в сети чуть меньше чем в эфире

За первые шесть месяцев 2017 г. рекламодатели потратили на продвижение в российских медиа 190-192 млрд руб., что на 14% больше чем годом ранее, сообщила Ассоциация коммутационных агентств России (АКАР). Именно на оценки этот ассоциации опирается отечественная медиаиндустрия.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике