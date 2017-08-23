«Открытие» запускает денежные переводы по фотографии

Статья опубликована в № 4391 от 23.08.2017 под заголовком: Деньги по фото

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Сейчас в базе данных банка почти 1,5 млн фотографий клиентов М. Стулов / Ведомости

С сентября клиенты банка «Открытие» смогут переводить друг другу деньги по фотографии, рассказал директор по инновациям банка «Открытие» Алексей Благирев. Для этого будет достаточно сфотографировать получателя в мобильном приложении или загрузить его фотографию, и система распознает человека. Сейчас в базе данных банка почти 1,5 млн фотографий клиентов, сказал Благирев.