Персональные технологии
Статья опубликована в № 4391 от 23.08.2017 под заголовком: Деньги по фото

«Открытие» запускает денежные переводы по фотографии

Банк научился распознавать клиентов по лицу

С сентября клиенты банка «Открытие» смогут переводить друг другу деньги по фотографии, рассказал директор по инновациям банка «Открытие» Алексей Благирев. Для этого будет достаточно сфотографировать получателя в мобильном приложении или загрузить его фотографию, и система распознает человека. Сейчас в базе данных банка почти 1,5 млн фотографий клиентов, сказал Благирев.

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