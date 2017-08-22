«Яндекс» представил новую версию поиска

«Яндекс» представил новую версию поиска с новым алгоритмом ранжирования, который при помощи нейросети сопоставляет смысл запросов и веб-страниц.

В основе новой версии лежит поисковый алгоритм ранжирования «Королев» (его назвали в честь конструктора Сергея Королева), который позволяет поисковику точнее отвечать на сложные запросы, пояснил руководитель службы релевантности и лингвистики «Яндекс.Поиска» Александр Сафронов.

Алгоритм сравнивает семантические векторы поисковых запросов и веб-страниц целиком - а не только их заголовок, что позволяет выйти на новый уровень понимания смысла. Также «Королев» обращает внимание на другие запросы, по которым люди приходят на эту страницу. «Так можно установить дополнительные смысловые связи», - добавили в «Яндексе».

«Для обучения новой версии поиска используются поисковая статистика и оценки миллионов людей. Таким образом, вклад в развитие поиска вносят не только разработчики, но и все пользователи «Яндекса», - пояснили в компании.

Новый алгоритм может анализировать до 200 000 документов, тогда как через смысловой анализ предыдущего алгоритма проходило 150 документов.