В «Яндексе» прокомментировали «исчезновение» Сахалина с карт

Сахалин «исчез» с «Яндекс.Карт» Ведомости

Отображение Сахалина исчезло с карт «Яндекса» в некоторых масштабных разрешениях из-за технического сбоя. Это РБК сообщил сотрудник пресс-службы «Яндекса». По его словам, сбой случился при очередном обновлении карт, ошибку уже поправили и остров скоро «вернется» на карту и в мобильной версии, и в веб-версии.

Изображение острова не было видно на слое «Карта-схема» при отдалении от 200 км до 1000 км (то есть еще и на отдалении 300 км и 600 км). При более мелком и более крупном масштабе остров снова появлялся. На слоях «Спутниковая карта» и «Гибридная карта» изображение не пропадало.

Агентство «РИА Новости» заметило, что сбой появился вскоре после новостей об очередном ракетном пуске КНДР, примерно с 2.00 мск. Он проявлялся в веб-версии сервиса в разных браузерах, а также в мобильных приложениях для iOS и Android. На 9.20 мск Сахалин все еще «пропадал» в определенных разрешениях.

В пресс-службе «Яндекса» отметили, что «Яндекс.Карты» обновляются почти каждый день, а в месяц в них вносится около миллиона изменений.

В ночь на 29 августа Северная Корея впервые в истории своей ракетной программы запустила баллистическую ракету, которая пролетела над территорией Японии, сообщил Reuters со ссылкой на южнокорейских и американских военных. Ракета среднего радиуса действия «Хвасон-12» была выпущена из района Сунан, недалеко от Пхеньяна, в 5.57 по местному времени (28 августа в 23.57 мск), пролетела 2700 км, достигнув при этом максимальной высоты в 550 км, и упала в Тихий океан в 1180 км от севера Хоккайдо, перед этим она развалилась на три части. Для обсуждения запуска экстренно созван Совет безопасности ООН.