Продажи культовой Nokia 3310 оказались почти втрое ниже лидеров рынка

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Мнения аналитиков и ритейлеров относительно первых успехов возрожденной модели Nokia в России разошлись Emilio Morenatti / AP

В июле 2017 г. в России было продано чуть менее 23 000 Nokia 3310 финской HMD Global. Это следует из оказавшихся в распоряжении «Ведомостей» материалов партнера нескольких производителей электроники. Их достоверность подтвердили сотрудники двух розничных сетей.

Nokia 3310, продажи которого начались в мае, занял около 0,6% всего российского рынка мобильных телефонов, или чуть более 2% рынка кнопочных аппаратов. Это существенно меньше, чем у лидеров рынка. Самым продаваемым мобильным телефоном в июле стал смартфон Samsung Galaxy J1 с памятью 8 Гб. Было реализовано чуть менее 127 000 этих устройств. В сегменте кнопочных телефонов самые высокие продажи были у Fly FF179. Было продано 78 000 аппаратов.

Изначально Nokia 3310 выпускался в 2000–2005 гг. По всему миру было продано 126 млн таких аппаратов и сама Nokia называла 3310 самым продаваемым телефоном в мире. Обновленную версию аппарата HMD представила в феврале 2017 г. на Mobile World Congress в Барселоне. «Для развитых рынков выпуск Nokia 3310 может считаться неким пиар-ходом, но у потребителей и тут есть спрос. Например, он может быть востребован в качестве телефона «для фана» или в качестве устройства для информационного детокса, телефона на выходные», – говорил ранее президент HMD Флориан Зайхе в интервью РБК.

В первые дни после появления аппарата на российском рынке опрошенные «Ведомостями» сотрудники ритейлеров говорили о повышенном спросе на Nokia 3310 и его дефиците.