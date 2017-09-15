Москва потратит 11 млрд рублей на интернет для чиновников А. Гордеев / Ведомости

Московские власти объявили четыре конкурса на подключение к интернету подведомственных им учреждений и организаций. Это следует из документации, размещенной на портале госзакупок. Стартовая цена конкурсов — более 4,5 млрд руб., 2,1 млрд руб., 1,6 млрд руб. и 3,2 млрд руб. Срок контрактов с победителями составит три года. Торги назначены на 9 октября 2017 г.

11,4 млрд руб. — одна из самых крупных закупок московским правительством услуг связи и видеонаблюдения. В 2015 г. их сумма составила 3,2 млрд руб., в 2016 г. — 1,5 млрд руб. Рекордным был 2014 г., когда московские власти заключили с операторами контракты на 27,7 млрд руб.

Уже несколько лет основные телекоммуникационные партнеры московского правительства — «Комкор» (якорная компания группы «Акадо»), МГТС и «Ростелеком». Как следует из материалов ДИТ, в 2012 г. сумма городских контрактов с «Комкором» на услуги связи составила около 5 млрд руб., чуть менее 4 млрд руб. составил портфель контрактов «Ростелекома» и его «дочки» «Национальные кабельные сети», около 2,3 млрд руб. получила МГТС. В 2015-2016 гг. крупнейшим поставщиком ДИТ стал «Ростелеком» (с ним было заключено контрактов примерно на 2,5 млрд руб.).

В целом «Комкор», МГТС и «Ростелеком» контролируют примерно по трети московского рынка муниципального телекомзаказа, утверждает сотрудник одного из операторов. В какие-то годы несколько растет доля одного их операторов, в какие-то — другого.

По мнению гендиректора «Искрателекома» Алхаса Мирзабекова, скорее всего, победителями конкурсов вновь станут «Комкор», «Ростелеком» и МГТС. Москва ставит жесткие условия по срокам и масштабам работ, жесткие условия по ценам — малым и средним операторам выполнить их зачастую невозможно, объясняет он. По словам Мирзабекова, конкурсы, в частности, предполагают предоставление услуг в уже подключенных одним из операторов учреждениях и организациях, которые иногда технически невозможно переподключить к другим сетям. Теоретически небольшие компании могут выступать подрядчиками подключений где-нибудь в новостройках, в новой Москве, но на практике их участие в подобных проектах сводится к минимуму, рассказывает он.

Может получиться, что большая часть заказа московского правительства будет перераспределена в пользу «Ростелекома» — в случае, если оператор купит «Акадо»: участники рынка давно говорят об этих переговорах, отмечает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. «Ростелеком» ведет аудит «Акадо», рассказывали «Ведомостям» в начале сентября 2017 г. источники, близкие к обеим сторонам возможной сделки. Рассматриваются разные схемы покупки актива — например, «Ростелеком» может оплатить его квазиказначейскими акциями, находящимися на балансе его «дочки» «Мобител», утверждал один из них. По словам другого, в ходе предыдущих раундов переговоров о продаже «Акадо» «Ренова» оценивала свой актив в 32 млрд руб. без учета долга, или чуть более $500 млн.

МГТС изучает конкурсные материалы, говорит ее представитель Татьяна Мартьянова. Представители «Акадо» и «Ростелекома» пока не ответили на вопросы «Ведомостей».