«Яндекс» раскритиковал инициативу Минкультуры о досудебном удалении ссылок

Минкультуры разработало поправки в закон об информации, которые обяжут поисковиков удалять ссылки на сайты с пиратским контентом в досудебном порядке М. Сергеев / Ведомости

Российская компания «Яндекс» раскритиковала новые антипиратские поправки Министерства культуры: они наделят поисковые системы полномочиями судов, а процедура сайтов, у которых не указаны контактные данные, непрозрачна: она позволит блокировать практически любые сайты навечно, рассказал «Ведомостям» представитель «Яндекса».

Минкультуры разработало поправки в закон об информации, которые обяжут поисковиков удалять ссылки на сайты с пиратским контентом в досудебном порядке. Поправки были опубликованы на сайте раскрытия правовой информации.

Основанием для удаления из поисковой выдачи ссылок на пиратские сайты, а также рекламы на сайты с пиратским контентом будут жалобы правообладателей. По замыслу Минкультуры, отправлять такие жалобы правообладатели смогут непосредственно поисковикам. А поисковые системы должны будут в течение 24 часов удалить из поисковой выдачи указанные компанией ссылки. Для этого поисковики должны будут указать на своем сайте контактные данные с почтовым и электронным адресом, куда правообладатели смогут отправить свои жалобы в письменной или электронной форме. Впрочем, представители поисковой системы имеют право отказать правообладателю в удалении ссылки и выдачи. Такой мотивированный ответ поисковик должен направить также в течение 24 часов владельцем прав на контент в случае, если в заявлении указаны неполные данные правообладателя или есть ошибки.

Также министерство придумало меры для борьбы с пиратскими сайтами, на которых не указаны контактные данные и данные об их владельцах. Если правообладателю не удается выяснить владельцев сайта или связаться с ними, они будут иметь право направить жалобу в Роскомнадзор. В течение 10 дней сайт должен удалить контент, нарушающий авторские права, и выйти на связь с органами власти. Если этого не происходит, то после решения суда такие сайты будут блокироваться навечно.

Предлагаемые меры уже дублируют имеющееся законодательство и чрезмерны как для владельцев сайтов, так и для операторов поисковых систем, сказал представитель «Яндекса». По сути, правообладатели пытаются переложить на операторов поисковых систем функции судов, сказал он.

«Предложение о блокировке сайтов, на которых нет контактных данных, открывает огромный простор для злоупотреблений – любой сайт можно заблокировать навечно, эта процедура блокировки непрозрачна, - сказал представитель интернет-компании. - О любом сайте можно сказать, что он нарушает авторские права и не выходит на связь, после чего этот сайт незамедлительно блокируется. Если владелец сайта не выйдет на связь в течение 10 дней, сайт блокируется навечно без возможности снятия ограничений».

По закону поисковые системы обязаны удалять из поисковой выдачи ссылки на пиратские сайты в случае, если судом признано, что они распространяют пиратский контент. Такие поправки были прописаны в законе о запрете анонимайзеров и VPN, принятом Госдумой летом. В конце августа Роскомнадзор провел совещание с представителями поисковых систем, на которым они обсудили механизмы удаления ссылок из поисковой выдачи.

Представитель Google отказался от комментариев, представитель Mail.ru Group сказал, что компания пока изучает поправки.