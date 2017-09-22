Партнер Геннадия Тимченко продолжает скупать башни

Объединенная компания станет третьим по счету независимым оператором башенной инфраструктуры Сергей Портер / Ведомости

Оператор башенной инфраструктуры «Сервис-телеком» купил 100% компании «Линк девелопмент», которая владеет 350 башнями, говорится в сообщении компании. До сделки «Сервис-телеком» владел примерно 500 башнями, а сейчас активе у объединенной компании будет более 1000 башен (включая строящиеся объекты). Башни компания сдает в аренду операторам связи, и в среднем у неё 1,8 арендатора на один объект. Согласно сообщению «Сервис-телеком», сделку вёл инвестбанк Aspring Capital, партнер банка Сергей Айрапетов подтвердил «Ведомостям», что сделка закрыта.

Объединенная компания станет третьим по счету независимым оператором башенной инфраструктуры, указывает директор «Сервис-телеком» по развитию Дмитрий Филатов: по его оценкам у компании «Вертикаль» около 2000 башен, у «Русских башен» – около 3000. Цель компании - лидерство на рынке башенной инфраструктуры, приводятся в сообщении компании слова гендиректора Николая Бердина. «Сервис-телеком» и «Линк девелопмент» были третьем и четвертым независимым игроком башенным оператором, говорит гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

«Сервис-телеком» и «Линк девелопмент» были третьем и четвертым независимым игроком башенным оператором, говорит гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

Сумму сделки «Сервис -телеком» не раскрывает. Точная оценка стоимости башни зависит от высоты и конструкции, структуры клиентов и количества новых потенциальных клиентов, рассказывал «Ведомостям» сотрудник одной из консалтинговых компаний. Так, многофункциональные башни стоят до $80 000, столбы – до $40 000, рассуждал он, башня же высотой от 25 до 30 м будет стоить в диапазоне от $25 000 до $40 000. При средней цене в $40 000 за башню «Линк девелопмент» могла бы оцениваться в $14 млн, подсчитали «Ведомости».

По данным «СПАРК-Интерфакса», ООО «Сервис-телеком» создано в феврале 2015 г. Один из акционеров компании – ООО «Сити капитал» бывшего члена совета директоров «Русского моря» Владислава Глинберга (50%). «Коммерсантъ» писал, что Глинберг ранее возглавлял инвестиционную группу «Линвест», управлявшую в том числе средствами Максима Воробьева. Это брат губернатора Московской области Андрея Воробьева и один из основателей и крупнейший акционер «Русской аквакультуры». До 2014 г. крупной долей в этой компании владел Геннадий Тимченко.

Оставшиеся 50% «Сервис-телеком», по данным СПАРК, принадлежат «Русской компанией инвестиций в недвижимость», зарегистрированной в Швеции. Другое название этого фонда – Ruric AB (на его сайте «Сервис-телеком» назван одним из портфельных проектов). Ruric известен благодаря сделкам на рынке недвижимости Санкт-Петербурга. Один из собеседников «Ведомостей» ранее утверждал, что фонд принадлежит Вадиму Гуринову – давнему партнеру Тимченко и бывшему главе «Стройтрансгаза». Об этом также ранее сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

Рынок аренды башен в самом начале консолидации, отмечал гендиректор «ТМТ консалтинга» Константин Анкилов. Это бизнес, в котором хорошо получается экономить на масштабах, объясняет он, – например, на согласовании подведения энергии и земельных вопросов, а также на контроле за состоянием башен и их обслуживанием. По расчетам компании «Русские башни» оператор связи экономит 35-40%, если принимает решение арендовать инфраструктуру, вместо того чтобы строить ее самому.

Операторы связи владеют собственной башенной инфраструктурой, но в последние годы три из четырех федеральных операторов – «Мегафон», «Вымпелком» и Tele2 – задумывались о ее частичной продаже, а МТС сообщала, что собирается сдавать в аренду места на более чем 5500 башнях из 15 000 имеющихся у оператора.