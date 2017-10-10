Хакеры покидают Россию М. Стулов / Ведомости

В России снижается финансовый ущерб от хакеров. По данным компании Group-IB (борьба с киберпреступностью), во второй половине 2017 г. и первой половине 2016 г. ущерб составил $55,4 млн, тогда как годом ранее он был $66,8 млн. Group-IB отмечает исход хакерских группировок из России.

«Из пяти кибергруппировок, действовавших в начале 2016 г., к настоящему времени в России осталось две», – говорит руководитель отдела расследований и сервиса киберразведки компании Group-IB Дмитрий Волков (его слова передает «Интерфакс»). Но одновременно растет число группировок, работающих на глобальном рынке. Поэтому об улучшении ситуации в борьбе с киберпреступностью речи не идет, отмечает Волков.

По словам Волкова, Россия часто выступает как полигон для киберпреступников. Опробовав технологии атак на территории России, они переходят к глобальным целям, уверяет он.

За прошедший год потери от целевых атак на банки и хищений в интернет-банкинге у юридических лиц снизились на 35%, сообщает Group-IB. Одновременно на 136% вырос объем хищений у обычных граждан с помощью вредоносного софта для операционной системы Android. По прогнозу Group-IB, в ближайшее время время основной ущерб будут наносить фишинговые атаки (когда сайт с вредоносным содержимым имитирует другой сайт, хорошо знакомый пользователю). Причина в том, что киберпреступники научились автоматизировать такие атаки, объясняет Group-IB.

В конце сентября о кибератаках на банки отчитался ЦБ, но сумм ущерба не назвал. Регулятор описал несколько типов распространенных атак, случившихся в банковском секторе. Среди них были DdoS-атаки (отказ в обслуживании), рассылки почтовых сообщений с загрузками вредоносного кода и атаки на банкоматы, которые бывают как удаленными, так и физическими.