Деньги с гаджетов россиян крадут российским методом

Sms по-прежнему остаются основным каналом распространения вредоносного кода Максим Стулов / Ведомости

Хакеры освоили автоматические методы кражи денег с android-устройств - в России это в основном кражи через sms. Со II квартала 2016 г. по I квартал 2017 г. включительно сумма хищений у россиян достигла 821,7 млн руб.

Это на 136% больше, чем за аналогичный период предыдущего года, говорится в отчете компании Group-IB о высокотехнологичных преступлениях (расследование компьютерных преступлений). На таких хищениях специализируется 10 преступных групп, которым в среднем удается около 300 краж в день. Каждая из них приносит около 11 000 руб., сообщает Group-IB.

Годом ранее Group-IB отмечала гораздо более скромную среднюю сумму ущерба – 4000 руб. Причина в целях. Раньше киберпреступники атаковали в основном через sms-банкинг, а сейчас переключились на получение данных банковских карт. Основной причиной смены интересов киберпреступников Group-IB называет случившиеся за год задержания трех преступных групп, которые специализировались на хищениях через sms-банкинг. Этот метод киберкражи характерен лишь для России, отмечает Group-IB.

Но sms по-прежнему остаются основным каналом распространения вредоносного кода. Чтобы заполучить номера телефонов, злоумышленники сканируют доски объявлений и присылают сообщения с вредоносными ссылками якобы как отклик на оставленное объявление, пишет Group-IB. Плюс вредоносные программы под android способны сами рассылать такие sms по спискам контактов, проверять состояние банковского счета и автоматически переводить деньги, подтверждая их перехваченными sms-кодами, объясняет Group-IB автоматизацию хищений.