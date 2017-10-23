Мобильный оператор Сбербанка может начать работу в Москве до конца года
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Сбербанк планирует запустить свой виртуальный мобильный оператор в Москве в конце декабря нынешнего года, а активные подключения начнутся в январе следующего, рассказал «Ведомостям» менеджер компании – партнера «СБ-телекома» (мобильный виртуальный оператор, MVNO Сбербанка, работающий под брендом «Поговорим»). Человек, близкий к другому партнеру Сбербанка по MVNO, эту информацию подтвердил, но предупредил, что срок запуска еще может сдвинуться. Запуск оператора Сбербанка в Москве запланирован на конец 2017 г. – начало 2018 г., говорит и человек, близкий к руководству банка.
В Петербурге «СБ-телеком» работает с августа 2017 г. на сети «Т2 РТК холдинга» (Tele2) – на сети этого же оператора MVNO Сбербанка будет работать и в Москве. Московские тарифы будут в целом соответствовать московским тарифам Tele2, говорят люди, близкие к двум партнерам «СБ-телекома». Также в Москве клиенты Сбербанка, подключившись к MVNO, бесплатно получат 500 Мб интернет-трафика и 50 мин голосовой связи в месяц, утверждают они. Сейчас эта опция работает в Петербурге.
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