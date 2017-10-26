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Кирилл Седов
Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4437 от 26.10.2017 под заголовком: Двуглавый «Мегафон»

«Мегафон» перестраивает управление

В помощь Сергею Солдатенкову оператор назначит исполнительного директора

О том, что Вермишян может стать исполнительным директором «Мегафона», «Ведомостям» рассказали три человека, знакомых с топ-менеджерами «Мегафона». Совет директоров действительно рассмотрит назначение нового исполнительного директора, сказал вчера представитель оператора, не назвав кандидата. Вчера вечером к моменту сдачи номера «Ведомостей» оператор еще не огласил решения совета.

Вермишян руководит корпоративными финансами «Мегафона» с 2011 г. До этого топ-менеджер занимал должность директора по корпоративным финансам в АФК «Система». А пост исполнительного директора появился в «Мегафоне» в 2015 г., но с тех пор, как в октябре 2016 г. его покинул Евгений Чермашенцев, оставался вакантным.

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