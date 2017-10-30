Телеведущая Елена Летучая планирует перейти на «Первый канал»

Летучая – известная ведущая программы «Ревизорро» PhotoXPress

Известная телеведущая Елена Летучая перейдет работать на «Первый канал», рассказал «Ведомостям» источник на «Первом канале». Она будет вести программу, в которой будут проверять школы, больницы и поликлиники.

Источник на телеканале «Пятница» сказал «Ведомостям», что Летучая не связывалась с руководством канала и не предупреждала о том, что планирует перейти на новую работу. «У Елены есть агентский договор с каналом, который обязует ее информировать канал о своих планах», – говорит он. Летучая уже давно закончила работать на программе «Ревизорро», на канале пробовали снимать ее в других программах, в том числе в «Адской кухне» и «Тройняшках», но рейтинги программ не оправдали ожиданий, говорит источник.

Позднее представитель «Первого канала» официально подтвердил, что предложил Летучей создать программу после того, как она «экспромтом сделала репортаж из Воронежской больницы № 2, обнаружив там антисанитарные условия и грубые нарушения».

«Я очень рада тому, что теперь, когда за моей спиной такая сила, как главный канал страны, я смогу помогать людям в действительно сложных жизненных ситуациях», – приводятся слова Летучей в комментарии «Первого».

Представитель канала «Пятница» от комментариев отказался.

Не только ведущая

Летучая – известная ведущая программы «Ревизорро». Программа выходит с 2014 г., в передаче Летучая исследовала качество услуг ресторанов, кафе, отелей в регионах, но с этой осени переключилась на московские рестораны. В программе, посвященной популярному ресторану «Одесса-мама», ведущая заявила о нарушении заведением санитарных норм. Это вызвало бурные дебаты в социальных сетях. В конце прошлого года канал «Пятница», на котором выходила программа, подал иск к пользователям социальной сети Facebook, в комментариях обвинявших Летучую в предвзятости при проверках ресторанов и угрожавших ей. На следующий день суд вернул иск, так как в нем не были указаны имена ответчиков. Представитель канала Наталья Абрамочкина заявила тогда, что юристы канала будут дорабатывать заявление и добиваться суда.

В конце прошлого года стало известно, что Летучая намерена открыть собственный ресторан. 2016/17 г. был последним сезоном работы летучей на «Пятнице», говорил «Ведомостям» гендиректор телеканала «Пятница» Николай Картозия. «В любом случае это последний сезон Летучей в «Ревизорро». Это было давно решено, это физически и морально очень сложный проект. Летучей постоянно угрожают, она просто устала», – говорил он. Прежде канал не сообщал, что работа Летучей в «Ревизорро» скоро закончится.