Телезрители увидят сказку «Последний богатырь» сразу после проката в кинотеатрах
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Телеканал «Россия 1» вечером 1 января покажет фильм «Последний богатырь», следует из программы передач канала.
Эта сказочная история об Иване, сыне Ильи Муромца, стартовала в кинотеатрах в конце октября и стала самой кассовой российской картиной. По данным журнала «Бюллетень кинопрокатчика», фильм уже собрал в России и СНГ (за исключением Украины) 1,73 млрд руб. «Последний богатырь» – продукт совместного производства Disney и российской компании Yellow, Black and White (YBW), он вышел в прокат при поддержке ВГТРК (управляет «Россия 1»).
Отдельные кинотеатры и сейчас продолжают показывать «Последнего богатыря», так что в эфир фильм попадет сразу после проката. Сказка уже доступна и в российских онлайн-сервисах.
Традиционно между прокатом фильма в кинотеатрах и выходом его в интернете и тем более показом на общедоступных каналах проходит минимум несколько месяцев. Эти временные промежутки между показами называются окнами. Так продюсеры и кинотеатры защищают собственные интересы – большую часть фильмы продолжают зарабатывать именно на большом экране, так что их создатели заинтересованы в максимально длинном прокате.
Такое короткое окно между выходом фильма в прокате и в эфире – исключение, подчеркнул в разговоре с «Ведомостями» первый заместитель гендиректора ВГТРК Антон Златопольский: «Последний богатырь» идеально вписывается в атмосферу новогодних каникул, поэтому мы позволили себе поторопить события». Гендиректор Disney в России и СНГ Марина Жигалова-Озкан также говорит, что случай с телепоказом этой сказки исключительный.
Крупнейшие российские телехолдинги, такие как ВГТРК и «Первый канал», регулярно поддерживают крупные российские премьеры. И в этих случаях до появления фильмов в эфире зрители ждут не меньше полугода. Так, премьера фильма «Экипаж» от «Студии «Тритэ» Никиты Михалкова состоялась в апреле 2016 г., канал «Россия 1» показал фильм в феврале 2017 г., картину «Притяжение» Федора Бондарчука кинотеатры показали в январе этого года, а «Россия 1» - в ноябре.
В сообщении ВГТРК указано, что показ «Последнего богатыря» «имеет все шансы стать началом новогодней традиции» для «России 1» по показу «самых свежих и кассовых картин». Российские телезрители довольно консервативны и в сам Новый год предпочитают смотреть старые советские или старые голливудские фильмы, причем рейтинги этих картин постепенно снижаются. Каналы хотят исправить ситуацию и приучить зрителей смотреть в каникулы и новое российское кино.
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